«Первый канал» покажет историю рухнувшего дома в Ростове

Скандал с обрушением дома на Нариманова, 72/3 выйдет на федеральный уровень. Историю каждого их жильцов собирается рассказать передача «Мужское и женское» на «Первом канале». Телевизионщики уже прибыли в Ростов для съемок и успели пообщаться с людьми на фоне обрушившегося здания.