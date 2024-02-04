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Историю дома на Нариманова, 72/3 в Ростове расскажет «Первый канал»

«Первый канал» покажет историю рухнувшего дома в Ростове

4 февраля 2024, 07:41
Фото: rostovgazeta.ru
Историю дома на Нариманова, 72/3 в Ростове расскажет «Первый канал»
Программа «Мужское и женское» на «Первом канале» расскажет о проблеме обрушившегося дома на Нариманова в Ростове, сообщили жильцы корреспонденту RostovGazeta.

Скандал с обрушением дома на Нариманова, 72/3 выйдет на федеральный уровень. Историю каждого их жильцов собирается рассказать передача «Мужское и женское» на «Первом канале». Телевизионщики уже прибыли в Ростов для съемок и успели пообщаться с людьми на фоне обрушившегося здания.

Они рассказали, что планируют снять двухчасовой фильм о пятиэтажке на Нариманова.

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Когда выпуск передачи выйдет в эфир, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что массовый снос домов начнется в Ростове-на-Дону.

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