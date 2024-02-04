«Первый канал» покажет историю рухнувшего дома в Ростове

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Скандал с обрушением дома на Нариманова, 72/3 выйдет на федеральный уровень. Историю каждого их жильцов собирается рассказать передача «Мужское и женское» на «Первом канале». Телевизионщики уже прибыли в Ростов для съемок и успели пообщаться с людьми на фоне обрушившегося здания.
Они рассказали, что планируют снять двухчасовой фильм о пятиэтажке на Нариманова.
Когда выпуск передачи выйдет в эфир, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что массовый снос домов начнется в Ростове-на-Дону.