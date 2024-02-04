Праздник дружбы предложили провести в Ростовской области вместо Дня влюбленных

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил 14 февраля отмечать Праздник дружбы и товарищества. Популярный День всех влюбленных он назвал чуждым российским традициям и культуры. Соответствующую инициативу Ветров уже направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову.
Ветров считает, что перенятие традиций других стран якобы негативно влияет на молодежь. Однако, как именно праздник может навредить подросткам и детям, он уточнять не стал.
Ветров предлагает в придуманный им Праздник дружбы и товарищества устраивать командные игры и дарить друг другу подарки.
Напомним, в Ростове 14 февраля отмечают также более важную дату — День освобождения города от фашистских захватчиков.