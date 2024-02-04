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Posted Сегодня, 16:43

Published Сегодня, 16:43

Modified Сегодня, 16:44

Updated Сегодня, 16:44

День Святого Валентина в России предлагают заменить Праздником дружбы и товарищества

Праздник дружбы предложили провести в Ростовской области вместо Дня влюбленных

4 февраля 2024, 16:43
Фото: pxhere.com
День Святого Валентина в России предлагают заменить Праздником дружбы и товарищества
День Святого Валентина в России предлагают заменить Праздником дружбы и товарищества, пишут «Новые известия».

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил 14 февраля отмечать Праздник дружбы и товарищества. Популярный День всех влюбленных он назвал чуждым российским традициям и культуры. Соответствующую инициативу Ветров уже направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

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Ветров считает, что перенятие традиций других стран якобы негативно влияет на молодежь. Однако, как именно праздник может навредить подросткам и детям, он уточнять не стал.

Ветров предлагает в придуманный им Праздник дружбы и товарищества устраивать командные игры и дарить друг другу подарки.

Напомним, в Ростове 14 февраля отмечают также более важную дату — День освобождения города от фашистских захватчиков.

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