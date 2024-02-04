rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Бывший вратарь СКА Ростов-на-Дону Евгений Конюхов прокомментировал уход клуба в медиалигу

«Привозили слипшиеся макароны»: вратарь СКА Ростов обвинил Басту в задержке зарплаты

4 февраля 2024, 13:18
Фото: pxhere.com
Бывший вратарь СКА Ростов-на-Дону Евгений Конюхов прокомментировал уход клуба в медиалигу

Экс-вратарь СКА Ростов обвинил Басту в задержке зарплаты

Бывший вратарь СКА Ростов-на-Дону Евгений Конюхов прокомментировал уход клуба в медиалигу, его слова приводит Sports.ru.

В конце января клуб СКА Ростов ушел из профессиональной лиги в медиафутбольную. Главный спонсор клуба рэпер Баста объяснил это решение недостатком финансирования. Экс-вратарь СКА Ростов Евгений Конюхов подтвердил финансовые проблемы в клубе.

«За полгода сменили пять автобусов. Спрашивали, где предыдущий? А с ним не расплатились. Приезжали в гостиницу — нас не пускали из-за долгов. Питание тоже непонятное: привозили слипшиеся макароны», — говорит спортсмен.

Спонсируемый Бастой ФК СКА в Ростове отказывается от профессионального статуса
Узнать подробнее

Он добавляет, что игрокам также не выдавали экипировку, они влезали в долги, чтобы оплатить жилье. При этом Баста в социальных сетях выставлял видео, что в клубе «все классно», а сами спортсмены при этом месяцами сидели без зарплаты.

Сам Баста, рассуждая о судьбе клуба в любительской лиге, заявил, что со скепсисом относится к критике, считая ее «пустой дискуссией». Он добавил, что в профессиональную лигу можно вернуться в любой момент при желании. Болельщики легендарного клуба к решению рэпера отнеслись с критикой, обвинив его в упадке СКА Ростов.

Читайте также:
Главный тренер ФК «Ростов» Карпин заявил, что штрафовал игроков за «отпускной жирок»Игроки ФК «Ростов» подешевели на 10 миллионов евро в 2023 годуУпавший с 10 этажа боец ММА Зайналов из Ростова мечтает вернуться на ринг
#Спорт#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
Карта с ямами на М-4 появилась в Ростовской области. Рассказываем о самых опасных
Сегодня, 12:07
Водитель перепутала педали и разнесла здание супермаркета в Ростове
Сегодня, 13:53
«Мы разбиты»: спасенная кошка из рухнувшего дома умерла в Ростове
Сегодня, 11:23
Стало известно, где дешевле купить куриное мясо в Ростовской области
Сегодня, 10:37
Перевозчиков накажут за десятки нарушений в работе автобусов в Ростове
Сегодня, 14:17