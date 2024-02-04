«Привозили слипшиеся макароны»: вратарь СКА Ростов обвинил Басту в задержке зарплаты

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
В конце января клуб СКА Ростов ушел из профессиональной лиги в медиафутбольную. Главный спонсор клуба рэпер Баста объяснил это решение недостатком финансирования. Экс-вратарь СКА Ростов Евгений Конюхов подтвердил финансовые проблемы в клубе.
«За полгода сменили пять автобусов. Спрашивали, где предыдущий? А с ним не расплатились. Приезжали в гостиницу — нас не пускали из-за долгов. Питание тоже непонятное: привозили слипшиеся макароны», — говорит спортсмен.
Он добавляет, что игрокам также не выдавали экипировку, они влезали в долги, чтобы оплатить жилье. При этом Баста в социальных сетях выставлял видео, что в клубе «все классно», а сами спортсмены при этом месяцами сидели без зарплаты.
Сам Баста, рассуждая о судьбе клуба в любительской лиге, заявил, что со скепсисом относится к критике, считая ее «пустой дискуссией». Он добавил, что в профессиональную лигу можно вернуться в любой момент при желании. Болельщики легендарного клуба к решению рэпера отнеслись с критикой, обвинив его в упадке СКА Ростов.