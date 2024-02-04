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Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

В Ростовской области и других регионах РФ решили продлить программу «Семейная ипотека»

Программу «Семейная ипотека» продлят в Ростовской области

4 февраля 2024, 10:05
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области и других регионах РФ решили продлить программу «Семейная ипотека»
В Ростовской области и других регионах РФ решили продлить программу «Семейная ипотека», сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

В России 1 июля должна была завершиться льготная программа «Семейная ипотека». Она позволяет покупать жилье в новостройках в кредит под 3%. Многие семьи были озабочены тем, что программу закроют, и условия оформления ипотеки станут невыгодными.

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ТАСС со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина пишет, что программу в итоге решили продлить. Правда, на какой именно срок не уточняется. Также вице-премьер добавил, что ипотеку будут поддерживать на Дальнем Востоке, в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области.

Напомним, Ростовская область вошла в десятку регионов с самой дорогой ипотекой.

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#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ипотека#Льготная ипотека
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