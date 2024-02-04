Программу «Семейная ипотека» продлят в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
В России 1 июля должна была завершиться льготная программа «Семейная ипотека». Она позволяет покупать жилье в новостройках в кредит под 3%. Многие семьи были озабочены тем, что программу закроют, и условия оформления ипотеки станут невыгодными.
ТАСС со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина пишет, что программу в итоге решили продлить. Правда, на какой именно срок не уточняется. Также вице-премьер добавил, что ипотеку будут поддерживать на Дальнем Востоке, в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области.
Напомним, Ростовская область вошла в десятку регионов с самой дорогой ипотекой.