Программу «Семейная ипотека» продлят в Ростовской области

ТАСС со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина пишет, что программу в итоге решили продлить. Правда, на какой именно срок не уточняется. Также вице-премьер добавил, что ипотеку будут поддерживать на Дальнем Востоке, в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области.