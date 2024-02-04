Резкое потепление до +13 градусов прогнозируют синоптики в Ростове

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 05:43
Updated Сегодня, 05:43
В начале неделе в Ростове будет идти снег с дождем. В понедельник и вторник будет до +5 утра днем. Ночью температура воздуха может опуститься до 0 градусов.
Тепло придет в донскую столицу к среде. Столбики термометров поднимутся до +10 градусов. В среду и четверг может пойти дождь.
При этом всю неделю будет ветрено. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.
В пятницу в Ростове немного похолодает до +2 градусов в дневные часы и до -2 — в ночные. Однако в выходные вновь потеплеет. В воскресенье дневная температура может подняться до +13 градусов.
Ранее синоптики рассказали, что с 3 февраля и вплоть до 6 февраля в Ростовской области будут дуть штормовые ветра. Скорость ветра может достигать 28 метров в секунду.