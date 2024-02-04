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Posted Сегодня, 05:41

Published Сегодня, 05:41

Modified Сегодня, 05:43

Updated Сегодня, 05:43

Стало известно, какая погода будет в Ростове с 5 по 11 февраля

Резкое потепление до +13 градусов прогнозируют синоптики в Ростове

4 февраля 2024, 05:41
Фото: 1MI
Стало известно, какая погода будет в Ростове с 5 по 11 февраля
Снег с дождем и потепление до +13 градусов ожидают жителей Ростова-на-Дону на неделе с 5 по 11 февраля, согласно прогнозу метеорологов.

В начале неделе в Ростове будет идти снег с дождем. В понедельник и вторник будет до +5 утра днем. Ночью температура воздуха может опуститься до 0 градусов.

Тепло придет в донскую столицу к среде. Столбики термометров поднимутся до +10 градусов. В среду и четверг может пойти дождь.

При этом всю неделю будет ветрено. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

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В пятницу в Ростове немного похолодает до +2 градусов в дневные часы и до -2 — в ночные. Однако в выходные вновь потеплеет. В воскресенье дневная температура может подняться до +13 градусов.

Ранее синоптики рассказали, что с 3 февраля и вплоть до 6 февраля в Ростовской области будут дуть штормовые ветра. Скорость ветра может достигать 28 метров в секунду.

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