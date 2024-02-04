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Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

Посуточная аренда жилья в Ростове оказалась одной из самых дорогих в стране

Ростов вошел в список российских городов с самой высокой посуточной арендой

4 февраля 2024, 09:22
Фото: pxhere.com
Посуточная аренда жилья в Ростове оказалась одной из самых дорогих в стране
Этой зимой средняя цена посуточной аренды квартиры в Ростове составила 2,5 тысячи рублей, сообщили RostovGazeta аналитики «Авито Недвижимость».

Предложение на рынке посуточной сдачи недвижимости в Ростове за год выросло на 90%. В январе этого года стоимость жилья в аренду на одни сутки в городе составила 2,5 тысячи рублей. При этом аналитики отмечают, что за год цена почти не изменилась.

Однако посуточная аренда жилья в Ростове все равно оказалась одной из самых дорогих в стране. Примерно в такую же сумму она обойдется в Пятигорске, Симферополе и Нижнем Новгороде. Дороже трех тысяч рублей посуточная аренда жилья выйдет в Сочи, Москве, Суздале, Плесе и Выборге.

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Дешевле всего снять квартиру на сутки будет в Кирове. Там стоимость посуточной аренды составляет в районе 1,7 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что торговые площади стали массово скупать в Ростове-на-Дону.

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