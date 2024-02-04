Ростов вошел в список российских городов с самой высокой посуточной арендой

Предложение на рынке посуточной сдачи недвижимости в Ростове за год выросло на 90%. В январе этого года стоимость жилья в аренду на одни сутки в городе составила 2,5 тысячи рублей. При этом аналитики отмечают, что за год цена почти не изменилась.