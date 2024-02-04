Стало известно, где дешевле купить куриное мясо в Ростовской области

Самое низкое по стоимости мясо курицы можно найти в Ростове. Там за килограмм просят 196,04 рубля. На два рубля дороже курица стоит в Миллерово. Самые высокие цены на куриное мясо зафиксированы в Сальске — 211,71 рубля за килограмм.