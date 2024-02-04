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Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Самое дешевое мясо курицы можно найти в Ростове, а самое дорогое — в Сальске

Стало известно, где дешевле купить куриное мясо в Ростовской области

4 февраля 2024, 10:37
Фото: pxhere.com
Самое дешевое мясо курицы можно найти в Ростове, а самое дорогое — в Сальске
Самое дешевое мясо курицы можно найти в Ростове, а самое дорогое — в Сальске, следует из данных Ростовстата.

На конец января средняя цена на килограмм охлажденной или замороженной курицы в Ростовской области составила 201,43 рубля.

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Самое низкое по стоимости мясо курицы можно найти в Ростове. Там за килограмм просят 196,04 рубля. На два рубля дороже курица стоит в Миллерово. Самые высокие цены на куриное мясо зафиксированы в Сальске — 211,71 рубля за килограмм.

С разницей в несколько копеек за одинаковую сумму — 205 рублей — можно купить килограмм курицы в Шахтах, Таганроге и Волгодонске.

Ранее жителям Ростовской области рассказали, где дешевле всего купить свинину.

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