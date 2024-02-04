Стало известно, где дешевле купить куриное мясо в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
На конец января средняя цена на килограмм охлажденной или замороженной курицы в Ростовской области составила 201,43 рубля.
Самое низкое по стоимости мясо курицы можно найти в Ростове. Там за килограмм просят 196,04 рубля. На два рубля дороже курица стоит в Миллерово. Самые высокие цены на куриное мясо зафиксированы в Сальске — 211,71 рубля за килограмм.
С разницей в несколько копеек за одинаковую сумму — 205 рублей — можно купить килограмм курицы в Шахтах, Таганроге и Волгодонске.
Ранее жителям Ростовской области рассказали, где дешевле всего купить свинину.