Трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
Водитель Opel Astra на дороге решила совершить обгон попутно ехавшей машины и выехала на встречную полосу. Однако там машина столкнулась с Chery. Удар машин был настолько мощным, что от них остались лишь груды металла.
Травмы в аварии получили 36-летняя водитель Opel, 38-летний водитель Chery, а также его 32-летний и 12-летний пассажиры. Все они госпитализированы.
Расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы.
Возможно, причиной ДТП стал густой туман. Ранее в ГИБДД предупреждали водителей о необходимости быть осторожнее из-за погодных условий. В частности, не рекомендовалось совершать маневр обгона.
Напомним, карта с самыми опасными ямами на М-4 «Дон» появилась в Ростовской области.