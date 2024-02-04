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Posted Сегодня, 15:51

Published Сегодня, 15:51

Modified Сегодня, 16:57

Updated Сегодня, 16:57

Трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области

Трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области

4 февраля 2024, 15:51
Фото: Управлении ГИБДД по Ростовской области
Трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области
ДТП произошло 3 февраля на трассе «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск», подробностями поделились в Госавтоинспекции.

Водитель Opel Astra на дороге решила совершить обгон попутно ехавшей машины и выехала на встречную полосу. Однако там машина столкнулась с Chery. Удар машин был настолько мощным, что от них остались лишь груды металла.

Травмы в аварии получили 36-летняя водитель Opel, 38-летний водитель Chery, а также его 32-летний и 12-летний пассажиры. Все они госпитализированы.

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Расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы.

Возможно, причиной ДТП стал густой туман. Ранее в ГИБДД предупреждали водителей о необходимости быть осторожнее из-за погодных условий. В частности, не рекомендовалось совершать маневр обгона.

Напомним, карта с самыми опасными ямами на М-4 «Дон» появилась в Ростовской области.

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