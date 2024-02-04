Жизненно важные лекарства дорожают в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
В Минздраве признали рост цен на жизненно важные лекарства. Однако там заверили, что увеличение их стоимости не превышает уровень инфляции.
Замминистра Сергей Глаголев рассказал, что после пандемии в России создали механизмы ускоренного одобрения препаратов, которых по разным причинам в стране недостаточно. В ведомстве следят, чтобы в аптеках не было дефицитов.
«Стоит отметить, что мы мониторируем информацию в режиме реального времени о наличии лекарственных препаратов, о запасах лекарственных препаратов, несостоявшихся торгах и объемах производства», — заявил Глаголев.
Ранее врач рассказал, как микоплазменная пневмония появилась в Ростове и чем она опасна.