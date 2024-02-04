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Published Сегодня, 17:31

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Updated Сегодня, 17:32

Жизненно важные лекарства дорожают в Ростовской области

Жизненно важные лекарства дорожают в Ростовской области

4 февраля 2024, 17:31
Фото: pxhere.com
Жизненно важные лекарства дорожают в Ростовской области
В Ростовской области поднимаются цены на ряд препаратов, однако рост их стоимости ниже уровня инфляции, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

В Минздраве признали рост цен на жизненно важные лекарства. Однако там заверили, что увеличение их стоимости не превышает уровень инфляции.

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Замминистра Сергей Глаголев рассказал, что после пандемии в России создали механизмы ускоренного одобрения препаратов, которых по разным причинам в стране недостаточно. В ведомстве следят, чтобы в аптеках не было дефицитов.

«Стоит отметить, что мы мониторируем информацию в режиме реального времени о наличии лекарственных препаратов, о запасах лекарственных препаратов, несостоявшихся торгах и объемах производства», — заявил Глаголев.

Ранее врач рассказал, как микоплазменная пневмония появилась в Ростове и чем она опасна.

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