rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:24

Published Сегодня, 15:24

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

Астроном предупредил ростовчан об огромном количестве вспышек на солнце в 2024 году

Астроном предупредил ростовчан о частых вспышках на солнце в 2024 году

5 февраля 2024, 15:24
Фото: wikimedia.org
Астроном предупредил ростовчан об огромном количестве вспышек на солнце в 2024 году
Вспышек на Солнце и магнитных бурь в 2024 году будет не мало. Метеозависимым ростовчанам в эти дни лучше избегать слишком сильных физических нагрузок, сообщил RostovGazeta астроном ЮФУ Михаил Невский.

Почему возникают вспышки на Солнце

Напомним, что по информации СМИ, в Ростовской области ожидается мощный радиационный шторм. Только за сутки в конце января на Солнце было зафиксировано 13 вспышек.

Однако астроном призывает не бояться вспышек на Солнце и магнитных бурь. Собеседник рассказывает, что Солнце быстро и непредсказуемо движется к своему пику активности. На его поверхности демонстрируется больше пятен, чем ожидали ученые.

К чему ведет пик активности Солнца

Однако, по словам эксперта, пик активности Солнца наступает каждые 11 лет. До 2025 года число солнечных пятен будет только расти, а потом постепенно снижаться.

«Это значит, что в ближайшие годы нас будут ждать выбросы корональной массы с поверхности Солнца. И, как следствие, магнитные бури на Земле. Пик солнечной активности 11 лет назад не был таким высоким, как сейчас. Зато 22 года назад наоборот, был намного сильнее нынешнего. Тогда мы легко его пережили и ничего страшного не случилось», — отмечает Михаил Невский.

Мощный радиационный шторм обрушится на Ростовскую область
Узнать подробнее
Пик солнечной активности Пик солнечной активности
Пик солнечной активности
Фото: Михаил Невский / rostovgazeta.ru

Погода и солнечная активность

Астроном напоминает, что в прошлом году сияние дважды доходило и до южных регионов России. Но не факт, что это снова повториться на юге.

«Для такого атмосферного явления облако солнечной плазмы должно войти в атмосферу Земли, а не проходить по касательной или в стороне», — разъясняет Михаил Невский.

Эксперт добавляет, что от вредоносных воздействий солнечного ветра и космического излучения нас еще на дальних подступах защищает магнитное поле Земли. Оно берет на себя весь удар магнитных бурь, хотя при этом испытывает сильные возмущения. На изменение окружающего магнитного поля и реагирует человек, если у него понижены адаптационные возможности.

«На Земле от циклов активности Солнца не меняется даже погода: не наступает ни потеплений, ни похолоданий, коррелирующих с интенсивностью нашего светила. Многие пытались установить взаимосвязь изменений климата и солнечных циклов активности, но ничего не получалось. Климат и погода Земли — слишком устойчивые величины», — подчеркивает Михаил Невский.

«На Земле от циклов активности Солнца не меняется даже погода: не наступает ни потеплений, ни похолоданий, коррелирующих с интенсивностью нашего светила», — подчеркивает Михаил Невский.«На Земле от циклов активности Солнца не меняется даже погода: не наступает ни потеплений, ни похолоданий, коррелирующих с интенсивностью нашего светила», — подчеркивает Михаил Невский.
«На Земле от циклов активности Солнца не меняется даже погода: не наступает ни потеплений, ни похолоданий, коррелирующих с интенсивностью нашего светила», — подчеркивает Михаил Невский.
Фото: Изображение Midjourney
Аномальная погода вызывает у детей острые респираторные инфекции и поражение глаз
Узнать подробнее

Помехи радиосвязи из-за магнитных бурь

Собеседник напоминает, что в прежние времена магнитные бури вызывали на Земле помехи радиосвязи. Ведь раньше для передачи сигнала на дальние расстояния использовались короткие радиоволны, которые зигзагом отражались от ионосферы Земли чтобы облететь вокруг планеты.

Каждая магнитная буря нарушает целостность ионосферы и делает такой вид связи невозможным.

«В студенческие годы я был на практике в Институте земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Академии наук. Так вот однажды я случайно прочел гневное письмо из ЦК к дирекции института — за неверный прогноз прохождения коротких радиоволн при обеспечении связи с летящим в Америку Хрущевым. В это время случилась магнитная буря и самолет генсека неожиданно пропал со связи», — вспоминает эксперт.

Но сейчас подобное, по словам астронома, попросту невозможно. Собеседник разъясняет, что магнитные бури почти не влияют на мобильные сигналы или FM-волны.

«Так вот однажды я случайно прочел гневное письмо из ЦК к дирекции института — за неверный прогноз прохождения коротких радиоволн при обеспечении связи с летящим в Америку Хрущевым», — вспоминает эксперт.«Так вот однажды я случайно прочел гневное письмо из ЦК к дирекции института — за неверный прогноз прохождения коротких радиоволн при обеспечении связи с летящим в Америку Хрущевым», — вспоминает эксперт.
«Так вот однажды я случайно прочел гневное письмо из ЦК к дирекции института — за неверный прогноз прохождения коротких радиоволн при обеспечении связи с летящим в Америку Хрущевым», — вспоминает эксперт.
Фото: wikimedia.org

Кому могут навредить солнечные вспышки

Солнечные вспышки могут навредить тем, кто находится за пределами магнитного поля Земли — то есть космонавтам. По словам астронома, от солнечного ветра может пострадать как здоровье космонавтов, находящихся на Международной космической станции, так и прийти в негодность электроника на МКС и искусственных спутниках Земли.

«Подобные риски невысоки. Но теоретически возможны», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta выясняла, как магнитные бури могут влиять на самочувствие метеозависимых людей. Эксперты уверены, что метеозависимость у ростовчан серьезно преувеличена. Она не настолько сильна, и не так сильно оказывает влияние на здоровье, как в последнее время об этом говорят.

Небольшую зависимость от магнитных бурь могут ощущать ростовчане с подвижной нервной системой. Однако специалисты разъясняют, что у таких людей любое эмоциональное переживание всегда приводит к повышению артериального давления на 10-20 единиц.

Для внушаемых: физиолог Кундупьян рассказала, как магнитные бури влияют на ростовчан
Узнать подробнее
Читайте также:
Стали известны даты магнитных бурь в феврале в Ростовской областиУченый отметил последствия вспышки на СолнцеУгроза вспышки на Солнце вынудила экипаж МКС спрятаться в укрытии
#Общество#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов
Подпишитесь
«Снег идет, дорогу лепим»: автомобилистов рассмешил ямочный ремонт М-4 «Дон»
Сегодня, 09:12
Новые улицы в Ростовской области начнут называть в честь погибших на СВО дончан
Сегодня, 09:21
Ростовчане начали массово избавляться от своих гостиниц
Сегодня, 09:15
Пациентов онкодиспансера лечили за взятки в Ростовской области
Сегодня, 09:08
На концерт певца SHAMAN в Ростове осталось из 1330 билетов осталось только 19
Сегодня, 08:11
Жители Ростовской области хранят в банках в среднем по 245 тысяч рублей
Сегодня, 08:09