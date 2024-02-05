Астроном предупредил ростовчан о частых вспышках на солнце в 2024 году

«Это значит, что в ближайшие годы нас будут ждать выбросы корональной массы с поверхности Солнца. И, как следствие, магнитные бури на Земле. Пик солнечной активности 11 лет назад не был таким высоким, как сейчас. Зато 22 года назад наоборот, был намного сильнее нынешнего. Тогда мы легко его пережили и ничего страшного не случилось», — отмечает Михаил Невский.