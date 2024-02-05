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Updated Сегодня, 10:26

Часть Ростова останется без воды на сутки с 7 февраля

Часть Ростова останется без воды на сутки с 7 февраля

5 февраля 2024, 10:24
Фото: АО «Ростовводоканал»
Часть Ростова останется без воды на сутки с 7 февраля
В Ростове на сутки собираются ограничить водоснабжение в Первомайском районе города, об этом сообщили представители компании АО «Ростовводоканал».

В понедельник, 5 февраля, представители водоснабжающей компании объявили, что 7 февраля в Ростове пройдут работы по переподключению водопровод в Первомайском районе города.

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С 08.00 мск среды, 7 февраля, до 08.00 мск 8 февраля в Ростове ограничат водоснабжение домов, расположенных в границах улиц 26 Июня, Днепропетровской, Печорской, Брестской, проспекта 20-летия Октября и улицы Арефьева. Воды также не будет в детском саду №106, котельной на Днепропетровской, 10а, а также школах №23 и 44 и спортшколе №13.

Ранее стало известно, на каких улицах в Ростове отключат свет с 5 по 9 февраля.

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