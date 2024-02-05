Директора спецшколы арестовали в Ростове из-за травм у детей и фиктивных занятий

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
В Ленинский суд Ростова передали на рассмотрение уголовное дело в отношении Степана Любенко. Он является директором специальной общеобразовательной школы закрытого типа в Ставропольском крае. Любенко вменяют сразу несколько уголовных статей, среди которых превышение должностных полномочий, халатность и мошенничество.
Так, во время одного из занятий по физической культуре в спецшколе ребенок на турнике сорвался с перекладины и упал на землю. Он получил серьезные травмы, одна из них — ушиб головного мозга тяжелой степени. Директора Любенко обвиняют в том, что он не обеспечил страховку и безопасность учащихся на спортивных снарядах.
Также педагог составил «липовые» приказы о том, что дети якобы посещали учреждения культурного досуга. На деле же они несколько раз ездили домой к Любенко, где он заставлял их убираться во дворе, чистить клубы и дорожки.
Наконец, директор составлял и другие ложные документы. Например, о том, что проводит дополнительные уроки в кружке «Звезда». На деле занятия он не проводил, однако успел получить зарплату на сумму в более чем 500 тысяч рублей.
Любенко решили взять под стражу до 30 марта включительно.
Ранее главу администрации в Ростовской области осудили из-за гибели ребенка на «заброшке».