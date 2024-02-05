Директора спецшколы арестовали в Ростове из-за травм у детей и фиктивных занятий

Так, во время одного из занятий по физической культуре в спецшколе ребенок на турнике сорвался с перекладины и упал на землю. Он получил серьезные травмы, одна из них — ушиб головного мозга тяжелой степени. Директора Любенко обвиняют в том, что он не обеспечил страховку и безопасность учащихся на спортивных снарядах.