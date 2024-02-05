Единственное действующие кладбище в Ростове оказалось почти заполнено

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Первую очередь кладбища сдали в 2019 году, речь шла об участке в 40 гектаров. Оно было рассчитано на 30 тысяч захоронений.
В проекте второй очереди указано, что появятся еще 80 тысяч мест, в том числе 11 тысяч в колумбарии. Госэкспертиза уже одобрила этот проект.
По информации издания, пока нет информации о сроках реализации и сумме финансирования. Пока же «Ростовское» является единственным кладбищем, где разрешено хоронить людей.
На других кладбищах разрешены только подзахоронения.
Ранее стало известно, что в Ростове на уход за кладбищами потратят более 7,1 миллиона рублей. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого ростовчане пожаловались на погрязшее в свалках Северное кладбище.