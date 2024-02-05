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Published Сегодня, 11:57

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Updated Сегодня, 11:59

Единственное действующие кладбище в Ростове оказалось почти заполнено

Единственное действующие кладбище в Ростове оказалось почти заполнено

5 февраля 2024, 11:57
Фото: rostov-gorod.ru
Единственное действующие кладбище в Ростове оказалось почти заполнено
Заполненность кладбища «Ростовское» к началу этого года превысила 90%, сообщает «Ведомости Юг».

Первую очередь кладбища сдали в 2019 году, речь шла об участке в 40 гектаров. Оно было рассчитано на 30 тысяч захоронений.

В проекте второй очереди указано, что появятся еще 80 тысяч мест, в том числе 11 тысяч в колумбарии. Госэкспертиза уже одобрила этот проект.

По информации издания, пока нет информации о сроках реализации и сумме финансирования. Пока же «Ростовское» является единственным кладбищем, где разрешено хоронить людей.

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На других кладбищах разрешены только подзахоронения.

Ранее стало известно, что в Ростове на уход за кладбищами потратят более 7,1 миллиона рублей. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого ростовчане пожаловались на погрязшее в свалках Северное кладбище.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Кладбище#Захоронения#Очередь#Ростов#Госэкспертиза
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