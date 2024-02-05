Эксперт рассказал об «участке смерти» на дороге М-4 в Ростовской области

«Все водители негодуют, почему никак не закончится ремонт этого моста? Разрушается он постоянно, его постоянно ремонтируют, и в этом месте постоянные пробки. Нам поясняют, что у нас такой климат. Но позвольте, такой климат во многих местах, только дороги там находятся в нормальном состоянии», — говорит эксперт.