Эксперт рассказал об «участке смерти» на дороге М-4 в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Собеседник рассказывает, что вчера вечером на опасном участке дороге, протяженностью менее ста километров, насчитал 22 аварии. А в минувший четверг, по словам очевидца, пробка на этом участке достигала 30 километров.
«Фуры здесь маневрируют между ямами, могут подрезать, из-за чего легковые автомобили влетают в отбойник. Некоторые легковушки попадают в ямы, у них взрываются колеса, лопаются диски. Чтобы избежать столкновения с ямами, машины вынуждены ехать зигзагами и по левой, и по правой сторонам», — разъясняет Алексей Лебедев.
По словам собеседника, особенно опасно ехать здесь в непогоду, когда идет дождь. При этом спикер отмечает, что никаких представителей дорожных служб для регулировки движения вчера он не увидел.
«Представляете, каково застрять поздно вечером на дороге с детьми? А за то, чтобы довезти машины с трассы, эвакуаторщики из Шахт требовали 8 тысяч рублей. Там же ехать всего ничего», — делится мнением эколог.
Собеседник вспоминает, как на заправках люди из Воронежа, Москвы и Ставрополя, направляющиеся в Ростовскую область, возмущались ситуацией на этом участке дороги.
«Все водители негодуют, почему никак не закончится ремонт этого моста? Разрушается он постоянно, его постоянно ремонтируют, и в этом месте постоянные пробки. Нам поясняют, что у нас такой климат. Но позвольте, такой климат во многих местах, только дороги там находятся в нормальном состоянии», — говорит эксперт.
Для разъяснения ситуации редакция RostovGazeta направила официальный запрос в Минтрас Ростовской области. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростове соответствуют положенным нормативам меньше половины дорог.