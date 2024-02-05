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Эксперт рассказал об «участке смерти» на дороге М-4 в Ростовской области

Эксперт рассказал об «участке смерти» на дороге М-4 в Ростовской области

5 февраля 2024, 12:10
Фото: ДПЧС по Ростовской области
Эксперт рассказал об «участке смерти» на дороге М-4 в Ростовской области

Опасный участок дороги и пробки в Ростовской области. Рассказываем где

Путепровод на Новошахтинск постоянно ремонтируют. На участке дороги М-4 в сторону Ростова, не доезжая Каменска и заканчивая мостом возле Шахт, очень опасная ситуация. Здесь глубокие ямы, нет освещения, и в непогоду постоянно возникают аварии, сообщил эксперт RostovGazeta, эколог Алексей Лебедев.

Собеседник рассказывает, что вчера вечером на опасном участке дороге, протяженностью менее ста километров, насчитал 22 аварии. А в минувший четверг, по словам очевидца, пробка на этом участке достигала 30 километров.

«Фуры здесь маневрируют между ямами, могут подрезать, из-за чего легковые автомобили влетают в отбойник. Некоторые легковушки попадают в ямы, у них взрываются колеса, лопаются диски. Чтобы избежать столкновения с ямами, машины вынуждены ехать зигзагами и по левой, и по правой сторонам», — разъясняет Алексей Лебедев.

По словам собеседника, особенно опасно ехать здесь в непогоду, когда идет дождь. При этом спикер отмечает, что никаких представителей дорожных служб для регулировки движения вчера он не увидел.

«Представляете, каково застрять поздно вечером на дороге с детьми? А за то, чтобы довезти машины с трассы, эвакуаторщики из Шахт требовали 8 тысяч рублей. Там же ехать всего ничего», — делится мнением эколог.

«Представляете, каково застрять поздно вечером на дороге с детьми? А за то, чтобы довести машины с трассы, эвакуаторщики из Шахт требовали 8 тысяч рублей. Там же ехать всего ничего», — делится мнением эколог.«Представляете, каково застрять поздно вечером на дороге с детьми? А за то, чтобы довести машины с трассы, эвакуаторщики из Шахт требовали 8 тысяч рублей. Там же ехать всего ничего», — делится мнением эколог.
«Представляете, каково застрять поздно вечером на дороге с детьми? А за то, чтобы довести машины с трассы, эвакуаторщики из Шахт требовали 8 тысяч рублей. Там же ехать всего ничего», — делится мнением эколог.
Фото: Минтранс Ростовской области
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Собеседник вспоминает, как на заправках люди из Воронежа, Москвы и Ставрополя, направляющиеся в Ростовскую область, возмущались ситуацией на этом участке дороги.

«Все водители негодуют, почему никак не закончится ремонт этого моста? Разрушается он постоянно, его постоянно ремонтируют, и в этом месте постоянные пробки. Нам поясняют, что у нас такой климат. Но позвольте, такой климат во многих местах, только дороги там находятся в нормальном состоянии», — говорит эксперт.

Для разъяснения ситуации редакция RostovGazeta направила официальный запрос в Минтрас Ростовской области. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростове соответствуют положенным нормативам меньше половины дорог.

Меньше половины дорог в Ростове соответствуют положенным нормативам
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