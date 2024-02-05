ГК «ЮгСтройИнвест» сдала 1 млн кв. м жилья в Ростове-на-Дону

«Левобережье» — один из самых молодых проектов в городе, успевший завоевать любовь у ростовчан и получить несколько федеральных наград. В этом заслуга необычной концепции: квартал расположен у Дона, всего в 5 минутах от центра города, а рядом появится уникальный парк. Здесь уже создают Ледовый дворец, спортивные площадки, памп-трек и фонтанные аллеи. Строительством парка также занимается группа компаний «ЮгСтройИнвест», его планируют открыть уже в текущем году.



«ЮгСтройИнвест» возводит микрорайоны уже 20 лет. Компания сдала более 5,5 млн кв. м жилья в Ставрополе, Краснодаре и Ростове-на-Дону. В донской столице застройщик известен такими крупными проектами, как «Красный Аксай», «Вересаево», «Полет» и «61 квартал».