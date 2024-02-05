ГК «ЮгСтройИнвест» сдала 1 млн кв. м жилья в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Юбилейный дом возвели в первом квартале в левобережной части донской столицы. Главное преимущество 11-го литера — расположение в сердце «Левобережья». Рядом завершается строительство детского сада на 200 мест, а в январе этого года начались работы по возведению первой школы на левом берегу реки Дон на 1100 учеников. Вместе с просторными квартирами новоселы получили часть прогулочной аллеи и спортивную площадку.
Церемония выдачи ключей стала настоящим праздником: группа компаний «ЮгСтройИнвест» организовала фуршет, анимацию и фотозону, где новоселы смогли сделать памятные кадры. Владельцам квартир будут создавать настроение стильные холлы с большими витражными зеркалами, высокими потолками и бесшумными лифтами. Особенно будущих жильцов впечатлили квартиры, которые можно было приобрести как с чистовой отделкой, так и выбрать один из трех дизайнерский проектов ремонта от застройщика.
«2024 год мы начинаем с важного события — выдачи ключей новоселам 11-го литера. Тем самым „ЮгСтройИнвест“ в Ростове-на-Дону перешагнул отметку в 1 млн кв. м сданного жилья. Это знаковый рубеж для компании. „Левобережье“ — один из флагманских проектов компании с совершенно новой концепцией жилья. Микрорайон возводится с соблюдениями высоких стандартов качества, благоустройством территории и развитой инфраструктурой. Спасибо ростовчанам за то, что тепло встретили проект. Сегодня в 11-м литере новоселами стали 509 семей. Рядом с их домами будет детский сад, строительство которого завершится уже весной этого года, а также новая большая школа», — отметил директор ООО «СЗ-1 „ЮСИ-ДОН“ Игорь Папко.
От имени генерального директора «ЮгСтройИнвест» Юрия Иванова он поздравил новоселов, пожелав им легкого ремонта и счастливой жизни в «Левобережье».
«Левобережье» — один из самых молодых проектов в городе, успевший завоевать любовь у ростовчан и получить несколько федеральных наград. В этом заслуга необычной концепции: квартал расположен у Дона, всего в 5 минутах от центра города, а рядом появится уникальный парк. Здесь уже создают Ледовый дворец, спортивные площадки, памп-трек и фонтанные аллеи. Строительством парка также занимается группа компаний «ЮгСтройИнвест», его планируют открыть уже в текущем году.
«ЮгСтройИнвест» возводит микрорайоны уже 20 лет. Компания сдала более 5,5 млн кв. м жилья в Ставрополе, Краснодаре и Ростове-на-Дону. В донской столице застройщик известен такими крупными проектами, как «Красный Аксай», «Вересаево», «Полет» и «61 квартал».