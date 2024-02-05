Главой научного центра по экологии Минприроды РФ стал Александр Закондырин

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:40
Updated Сегодня, 17:40
Как пишет tass.ru, в последних числах января руководитель Минприроды одобрил инициативу об объединение двух научных советов подведомственных Минприроды институтов, ВНИИ «Экология» и УралНИИ «Экология», а также создание единого научного центра по экологии и природопользованию.
ВНИИ «Экология» — старейший институт страны, занимающийся вопросами сохранения природы и заповедным делом. Расположен институт на юге Москвы в усадьбе Знаменское-Садки.
Как отмечается, перед новым ученым советом объединенных ВНИИ «Экология» и УралНИИ «Экология» поставлена задача научных исследований по многим ключевым направлениям деятельности Минприроды. В его состав должны войти академики РАН, известные российские ученые, ведущие специалисты в области охраны водных ресурсов, сохранения лесов и биоразнообразия, заповедного дела, обращения с отходами и рационального природопользования. К компетенции совета также отнесены вопросы стратегического планирования природоохранной и природоресурсной деятельности, модернизации законодательства и международного сотрудничества.
По словам Козлова, в настоящее время ряд научных исследований по ключевым направлениям (вода, лес, отходы, биоразнообразие, развитие заповедных территорий, недропользование и геология) имеют важное прикладное значение, требуют более точных и эффективных отечественных разработок, методов и технологий природоохранной деятельности.
Александр Закондырин является российским экологом и общественным деятелем. Имеет ученую степень доктора экономических наук. Автор множества научных работ, посвященных развитию городских агломераций и внедрению наилучших доступных технологий на крупных промышленных предприятиях. Является членом коллегии министерства, удостоен различных ведомственных наград.