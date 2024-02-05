Главой научного центра по экологии Минприроды РФ стал Александр Закондырин

Как отмечается, перед новым ученым советом объединенных ВНИИ «Экология» и УралНИИ «Экология» поставлена задача научных исследований по многим ключевым направлениям деятельности Минприроды. В его состав должны войти академики РАН, известные российские ученые, ведущие специалисты в области охраны водных ресурсов, сохранения лесов и биоразнообразия, заповедного дела, обращения с отходами и рационального природопользования. К компетенции совета также отнесены вопросы стратегического планирования природоохранной и природоресурсной деятельности, модернизации законодательства и международного сотрудничества.