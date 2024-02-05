«Город превратили в помойку»: жители Красного Сулина жалуются на горы отходов

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
Местные жители рассказывают, что проблема с завалами мусора в Красном Сулине возникла не сегодня. На работу регионального оператора «Экострой-Дон» люди писали жалобы, обращались в СМИ. Но их уверяли, что вывести отходы не позволяли погодные условия.
«Это же ужас, что творится с мусором в нашем городе. Город буквально превращен в помойку, никому до этого нет дела. Свалки — смердят. Контейнеры достают из контейнерных площадок прямо к дороге и оставляют там. Из-за этого у нас недавно произошла авария. С ноября 2023 года не вывозили мусор с поселка Власовка — а это в Красном Сулине. У людей мусором заставлены сегодня все дворы, гаражи», — отмечает активистка Вера Айрапетян.
По словам собеседницы, проблема не решается уже продолжительное время.
«И эту компанию не выгоняют и не расторгают контракт?» — недоумевает активистка.
По словам собеседницы, сегодня местные жители готовят петицию и собирают подписи, рассчитывая получить помощь на федеральном уровне.
Напомним, что зона ответственности регионального оператора заключается в опустошении контейнеров. Контролировать и не допускать скоплений мусора возле контейнерных площадок должен собственник земельного участка. Но и с этим, похоже, есть проблемы.
В администрации Красносулинского городского поселения разъяснили, что все контейнерные площадки в городе муниципальные.
«В январе у нас были проблемы с вывозом мусора — региональный оператор не справлялся, ссылаясь на погоду и поломку автомобилей. Все были в курсе этой ситуации, и МинЖКХ, и прокуратура. Сейчас, конечно, встречаются частные проблемы, например, где поведерный сбор отходов. Но контейнерные площадки вроде бы все очищены. Этих гор мусора уже нет», — подчеркнули в администрации.
На момент публикации статьи разъяснить ситуацию в «Экстрой-Дон» корреспонденту RostovGazeta не удалось. По единственному номеру телефона, указанному на сайте, звучит известная песня, перевод которой: «Не беспокойся, будь счастлив». После чего звонок обрывается.
Редакция направила официальный запрос в «Экострой-Дон». Информация уточняется.
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