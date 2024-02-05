«Город превратили в помойку»: жители Красного Сулина жалуются на горы отходов

«Это же ужас, что творится с мусором в нашем городе. Город буквально превращен в помойку, никому до этого нет дела. Свалки — смердят. Контейнеры достают из контейнерных площадок прямо к дороге и оставляют там. Из-за этого у нас недавно произошла авария. С ноября 2023 года не вывозили мусор с поселка Власовка — а это в Красном Сулине. У людей мусором заставлены сегодня все дворы, гаражи», — отмечает активистка Вера Айрапетян.