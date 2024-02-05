Госэкспертиза одобрила проект благоустройства парка на Вересаева в Ростове

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Портал «РБК. Ростов» со ссылкой на городскую администрацию объявил, что Госэкспертиза выпустила положительное заключение на обновленный проект второго этап благоустройства парка на улице Вересаева. Участок благоустройства расположен на площади 13,7 гектара земли на территории Пролетарского района Ростова, сколько именно средств планируется вложить в реализацию проекта власти уточнять не стали.
Для того, чтобы приступить к работе над благоустройством парка, УБиЛХ Ростова предстоит передать землю дирекции городских парков. Процесс будет завершен к июлю 2024 года, после чего рабочие смогут начать реализацию проекта.
Работы по благоустройству начались еще два года назад, однако в ходе их выполнения, по словам властей, возникли проблемы.
Ранее стало известно, чем закончились судебные тяжбы между МБУ ПКиО «Дружба» и разработчиком проекта благоустройства.