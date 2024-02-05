Госэкспертиза одобрила проект благоустройства парка на Вересаева в Ростове

Портал «РБК. Ростов» со ссылкой на городскую администрацию объявил, что Госэкспертиза выпустила положительное заключение на обновленный проект второго этап благоустройства парка на улице Вересаева. Участок благоустройства расположен на площади 13,7 гектара земли на территории Пролетарского района Ростова, сколько именно средств планируется вложить в реализацию проекта власти уточнять не стали.