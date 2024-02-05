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Карантин из-за кори ввели в ОДКБ в Ростове

Карантин из-за кори ввели в ОДКБ в Ростове

5 февраля 2024, 16:34
Фото: 1MI
Карантин из-за кори ввели в ОДКБ в Ростове
В областной детской клинической больнице ввели карантинные мероприятия из-за угрозы распространения кори, сообщает пресс-служба медучреждения.

Из-за распространения кори в Ростовской области в ОДКБ ввели новые правила. Так, в учреждение не будут приниматься на плановую госпитализацию дети и сопровождающие их взрослые, не болевшие и не привитые от кори.

Также для посещения больницы детям и их законным представителям необходимо иметь при себе справку об эпидокружении, сертификат прививок с указанием вакцинации и ревакцинации против кори либо справку о перенесенной кори. В качестве альтернативы подойдет и результат анализа крови на напряженность иммунитета против кори.

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Все посещения пациентов в стационаре запрещены.

Карантин в ОДКБ продлится, как минимум, до 22 февраля.

Напомним, Ростов стал лидером по заболеваемости корью среди других городов региона. Сами власти области назвали ситуацию «напряженной». Известно, как минимум, о 200 заболевших. Помимо Ростова, много пациентов с корью фиксируются в Батайске, Таганроге и Новочеркасске.

Корь является опасным инфекционным заболеванием. Заразиться ею можно, просто побывав в одном помещении с уже инфицированным. Симптомами кори являются высокая температуры, сырь, конъюнктивит и интоксикация.

Врачи отмечают, что заболеваемостью корью в регионе выросла по причине принципиального отказа населения от вакцинации. Свою роль также играют приезжие из других стран и регионов. Власти Ростовской области рассказывали, что большая часть заболевших — это непривитые граждане.

Есть проблемы и с вакциной от кори. Она быстро закончилась, и сейчас власти Ростовской области ждут поставок от федерального центра.

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