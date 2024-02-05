Карантин из-за кори ввели в ОДКБ в Ростове

Также для посещения больницы детям и их законным представителям необходимо иметь при себе справку об эпидокружении, сертификат прививок с указанием вакцинации и ревакцинации против кори либо справку о перенесенной кори. В качестве альтернативы подойдет и результат анализа крови на напряженность иммунитета против кори.