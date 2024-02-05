Карантин из-за кори ввели в ОДКБ в Ростове

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
Из-за распространения кори в Ростовской области в ОДКБ ввели новые правила. Так, в учреждение не будут приниматься на плановую госпитализацию дети и сопровождающие их взрослые, не болевшие и не привитые от кори.
Также для посещения больницы детям и их законным представителям необходимо иметь при себе справку об эпидокружении, сертификат прививок с указанием вакцинации и ревакцинации против кори либо справку о перенесенной кори. В качестве альтернативы подойдет и результат анализа крови на напряженность иммунитета против кори.
Все посещения пациентов в стационаре запрещены.
Карантин в ОДКБ продлится, как минимум, до 22 февраля.
Напомним, Ростов стал лидером по заболеваемости корью среди других городов региона. Сами власти области назвали ситуацию «напряженной». Известно, как минимум, о 200 заболевших. Помимо Ростова, много пациентов с корью фиксируются в Батайске, Таганроге и Новочеркасске.
Корь является опасным инфекционным заболеванием. Заразиться ею можно, просто побывав в одном помещении с уже инфицированным. Симптомами кори являются высокая температуры, сырь, конъюнктивит и интоксикация.
Врачи отмечают, что заболеваемостью корью в регионе выросла по причине принципиального отказа населения от вакцинации. Свою роль также играют приезжие из других стран и регионов. Власти Ростовской области рассказывали, что большая часть заболевших — это непривитые граждане.
Есть проблемы и с вакциной от кори. Она быстро закончилась, и сейчас власти Ростовской области ждут поставок от федерального центра.