«Кусочки на язву»: как в Ростове в 1946 году солдату пересадили консервированную кожу

«Профессор Ростовского медицинского института Г. С. Ивахненко решил применить разработанный в его клинике способ лечения трофической язвы − пересадку консервированной кожи. У больного в один прием было взято 25 небольших кусочков кожи. Часть из них была немедленно пересажена на язвенную поверхность голени. Другие кусочки были законсервированы в специальной банке и сохранялись в ней продолжительное время. Когда появлялась необходимость, профессор Г. С. Ивахненко брал консервированные кусочки и пересаживал их на язвенную поверхность. Консервированная кожа успешно приживлялась и содействовала быстрому заживлению раны. После трехкратной пересадки кусочков консервированной кожи рана полностью закрылась. Трофическая язва, не заживавшая более года, была излечена за 25 дней».