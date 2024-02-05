«Кусочки на язву»: как в Ростове в 1946 году солдату пересадили консервированную кожу

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Так, например, в донской газете «Молот» за 1946 год была опубликована заметка «Пересадка консервированной кожи», в которой рассказывалось о том, как в хирургическую клинику Ростовского медицинского института попал воин Красной армии, который в боях за Берлин был тяжело ранен. После ранения у него на задней части голени правой ноги появилась огромная трофическая язва. Подчеркивалось, что это заболевание с большим трудом поддается лечению и часто приводит к полной инвалидности.
Далее шло описание уникальной методики профессора Г. С. Ивахненко по пересадке консервированной кожи.
«Профессор Ростовского медицинского института Г. С. Ивахненко решил применить разработанный в его клинике способ лечения трофической язвы − пересадку консервированной кожи. У больного в один прием было взято 25 небольших кусочков кожи. Часть из них была немедленно пересажена на язвенную поверхность голени. Другие кусочки были законсервированы в специальной банке и сохранялись в ней продолжительное время. Когда появлялась необходимость, профессор Г. С. Ивахненко брал консервированные кусочки и пересаживал их на язвенную поверхность. Консервированная кожа успешно приживлялась и содействовала быстрому заживлению раны. После трехкратной пересадки кусочков консервированной кожи рана полностью закрылась. Трофическая язва, не заживавшая более года, была излечена за 25 дней».
Газета «Молот» далее сообщала своим читателям, что о разработанной новой методике лечения трофических язв пересадкой консервированной кожи профессор Ивахненко доложил на заседании Ростовского хирургического общества. Особо подчеркивалось, что доклад вызвал большой интерес у научных работников города.
Думаю, сегодня нам не менее интересно узнать немного биографии профессора Григория Сергеевича Ивахненко (1902−1956). Он прожил недолгую, но яркую жизнь, наполненную научными открытиями и новаторскими идеями.
В годы Великой Отечественной войны был главным хирургом 56-й армии, ведущим хирургом эвакогоспиталя Наркомздрава (НКЗ) Ростовской области. Являлся также директором института переливания крови.
А еще в послевоенные годы Григорий Сергеевич Ивахненко был директором (то есть ректором) Ростовского медицинского института (ныне Ростовский государственный медицинский университет), депутатом Ростовского городского совета депутатов трудящихся.
Вот такой выдающийся человек жил в нашем городе. Вот почему бывает полезно пересматривать старые газеты. Ведь наш город славился своими уникальными научными достижениями на весь мир. И научный труд профессора Ивахненко по пересадке консервированной кожи является ярким тому подтверждением.