Многострадальная Сержантова: как нелегальные рынки и парковки мешают жить в Ростове

Posted Сегодня, 21:01
Published Сегодня, 21:01
Modified Сегодня, 21:01
Updated Сегодня, 21:01
Улица Сержантова, названная в честь Героя Советского Союза, должна была стать новой ростовской достопримечательностью. Еще в 2021 году городские власти обещали начать ее благоустройство годом позже. Здесь должны были появиться пандусы для инвалидов, кафе, световые панно и новое озеленение. Хотели, как лучше, даже говорили о разработке проектной документации, но получилось, как всегда.
Даже популярный на всю страну ростовчанин — актер и продюсер Сергей Жигунов высказался о плачевном состоянии улицы Сержантова, на которой он вырос.
«Загвоздка в том, что посетить памятные места из детства меня больше не тянет. Потому что их уже нет в Ростове. Они все уничтожены. Кинотеатр „Юбилейный“ возле моего дома — закрыт. Дворец культуры „Ростсельмаш“ оказался в частных руках. Как такое могло произойти? Во что превратилась улица Сержантова?» — замечает актер.
Спустя три года ростовчане делятся не селфи из новой прогулочной зоны, а жалобами на нелегальные рынки и парковки.
С парковками обещали разобраться при помощи декоративных вазонов с цветами и специальных столбиков. Вот только они до сих пор там не появились. Нелегальный рынок после долгой борьбы ликвидировать все же удалось.
Торговцы, ничуть не стыдясь, расставляли ларьки прямо у здания полиции на улице Сержантова. Некоторые реализовывали продукцию прямо из багажника машин, которые парковали в пешеходной зоне.
Летом 2023 года жители улицы обратились в прокуратуру с жалобой на несанкционированную торговлю. Стихийный рынок на время исчезал, а затем появлялся вновь. В своем обращении горожане просили проверить факт коррупционной схемы в отношении возрождения нелегальной торговой точки.
К 2024 году проблема с рынком, кажется, наконец решилась. А вот автохамы, паркующиеся в пешеходной зоне, продолжают терроризировать жителей района. Неподалеку от улицы Сержантова находится детский сад, больница, школа, музыкальная школа, студенческое общежитие и другие социальные объекты.
«Невозможно отпускать ребенка одного в музыкальную школу, которая буквально через дорогу. Прямо по тротуару постоянно машины ездят, паркуются, заезжают во дворы как по дороге. Плитку убили, с коляской невозможно пройти», — пожаловалась корреспонденту RostovGazeta местная жительница Эльвира.
Сотрудники полиции регулярно проводят рейды против нарушителей правил парковки на улице Сержантова, однако некоторых водителей это не пугает. В одном из таких рейдов 30 января поучаствовал журналист RostovGazeta.
До приезда сотрудников ОГИБДД и эвакуатора в пешеходной зоне рядом со строящимся кинотеатром «Юбилейный» было припарковано около десяти машин. Две из них сотрудники правоохранительных органов отправили на штрафстоянку, остальным нарушителям, для которых не нашлось места на эвакуаторе, выписали штрафы.
Несмотря на это, практически сразу после того, как сотрудники полиции уехали, свободные места вновь заняли автомобилисты-нарушители.
Как объяснил лейтенант полиции Александр Кислицкий, на улице Сержантова не должен стоять знак, запрещающий парковку или стоянку автомобилей, потому что пешеходная зона и так отделена от дороги бордюрным камнем и возвышенностью.
Сотрудники ОГИБДД заверили, что рейды в районе улицы Сержантова теперь будут проводить регулярно.
Столбики, уголовные наказания и московская система помогут решить проблему
Ростовский юрист Оксана Малюта рассказала, что за остановку или стоянку транспортных средств в пешеходной зоне автомобилистам грозит предупреждение или административный штраф от 500 до 1000 рублей. Также авто могут эвакуировать по одному из подходящих пунктов статьи 27.13 Кодекса административных правонарушений РФ.
«Это несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, запрещающими остановку или стоянку автомобиля, при их применении со знаком дополнительной информации, указывающим, что в зоне действия данных дорожных знаков осуществляется задержание автомобиля. Также нарушением считается остановка или стоянка автомобиля на пешеходном переходе и ближе пяти метров перед ним (исключение — вынужденная остановка) либо нарушение правил остановки или стоянки автомобиля на тротуаре», — объясняет эксперт.
Освежить знания о правилах остановки и стоянки донские автомобилисты могут в 12-м разделе ПДД РФ, а в статье 27.13 КоАП РФ указаны все нарушения, за которые авто могут эвакуировать в качестве наказания.
Кроме того, горе-водителей даже могут лишить свободы и права управления транспортным средством, если они собьют человека в пешеходной зоне.
Журналист RostovGazeta стал очевидцем наглого поступка местного автомобилиста, сразу после того, как сотрудники ГИБДД завершили рейд. Выезжая со стихийной парковки, водитель кроссовера направился во двор соседнего дома прямо по тротуару. А проходящему по пешеходной зоне ребенку пришлось буквально вжаться в забор, чтобы не оказаться под колесами.
«Наказание определяется обстоятельствами наезда и степенью нанесенного ущерба пешеходу согласно статье 12.24 КоАП и статье 264 УК РФ. В связи с тем, что автомобиль является источником повышенной опасности, независимо от вины владелец транспортного средства также обязан компенсировать пешеходу моральный вред», — добавляет Оксана Малюта.
Ростовский урбанист Артемий Зайцев заявил, что некоторым водителям в Ростове дешевле оплатить штраф и продолжить нарушать правила парковки. Окончательно решить проблему с нелегальной стоянкой на Сержантова, по его мнению, поможет только установка специальных столбиков или полусфер, которые не позволят машине заехать в огороженную зону.
«Глобально решить проблему может только передача функций по администрированию штрафов от ГИБДД городу. Успешно пополняет бюджет региона за счет штрафов за нарушения автомобилистов предприятие „Московский паркинг“ в столице», — уверен эксперт.
Аналогичный путь Артемий Зайцев считает подходящим и для Ростова.
Ранее RostovGazeta писала о том, что парковку запретят в Ростове из-за установки зарядных станций для электробусов.