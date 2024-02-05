Многострадальная Сержантова: как нелегальные рынки и парковки мешают жить в Ростове

«Загвоздка в том, что посетить памятные места из детства меня больше не тянет. Потому что их уже нет в Ростове. Они все уничтожены. Кинотеатр „Юбилейный“ возле моего дома — закрыт. Дворец культуры „Ростсельмаш“ оказался в частных руках. Как такое могло произойти? Во что превратилась улица Сержантова?» — замечает актер.