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Updated Сегодня, 17:32

Модульными гостиницами начнут застраивать Ростовскую область в 2024 году

Модульными гостиницами начнут застраивать Ростовскую область в 2024 году

5 февраля 2024, 17:30
Фото: Правительство Ростовской области
Модульными гостиницами начнут застраивать Ростовскую область в 2024 году
В восьми муниципалитетах региона из-за высокого туристического потока построят модульные отели, рассказали в правительстве Ростовской области.

Власти региона заявили о повышенном туристическом потоке в Ростовскую область. В 2023 году регион посетили более четырех миллионов туристов.

«Туристическая отрасль является одной из важных отраслей в экономике региона, ее развитие находится на постоянном контроле губернатора области», — заявил первый замгубернатора Ростовской области Александр Скрябин.

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Средний уровень загрузки номеров в летнее время в регионе составляет 90-95%. Власти считают это недостаточным. В этом году в области построят еще 10 модульных гостиниц общей стоимостью в почти 200 миллионов рублей. Объекты появятся в Неклиновском, Белокалитвинском, Семикаракорском, Цимлянском и других районах.

Ранее сообщалось, что туристы приезжают в Ростовской области скупать ювелирку.

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#Общество#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону
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