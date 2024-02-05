Модульными гостиницами начнут застраивать Ростовскую область в 2024 году

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
Власти региона заявили о повышенном туристическом потоке в Ростовскую область. В 2023 году регион посетили более четырех миллионов туристов.
«Туристическая отрасль является одной из важных отраслей в экономике региона, ее развитие находится на постоянном контроле губернатора области», — заявил первый замгубернатора Ростовской области Александр Скрябин.
Средний уровень загрузки номеров в летнее время в регионе составляет 90-95%. Власти считают это недостаточным. В этом году в области построят еще 10 модульных гостиниц общей стоимостью в почти 200 миллионов рублей. Объекты появятся в Неклиновском, Белокалитвинском, Семикаракорском, Цимлянском и других районах.
Ранее сообщалось, что туристы приезжают в Ростовской области скупать ювелирку.