Модульными гостиницами начнут застраивать Ростовскую область в 2024 году

Средний уровень загрузки номеров в летнее время в регионе составляет 90-95%. Власти считают это недостаточным. В этом году в области построят еще 10 модульных гостиниц общей стоимостью в почти 200 миллионов рублей. Объекты появятся в Неклиновском, Белокалитвинском, Семикаракорском, Цимлянском и других районах.