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В Ростове более 1,3 тысячи дончан посетят концерт певца SHAMAN

На концерт певца SHAMAN в Ростове осталось из 1330 билетов осталось только 19

5 февраля 2024, 08:11
Фото: Okras/cc by sa 4.0/wiki
В Ростове более 1,3 тысячи дончан посетят концерт певца SHAMAN
В Ростове осталось только 19 билетов на концерт исполнителя SHAMAN, сведения об этом появились на портале по продаже билетов.

Недавно стало известно, что 2 апреля в Ростове в конгресс-холле ДГТУ состоится концерт популярного исполнителя SHAMAN. Певец прославился патриотическими песнями и концертной программой «Я русский». Средняя стоимость билетов на концерт варьируется от 4,1 до 7,5 тысячи рублей за место. Вместимость зала, где пройдет концерт, составляет более 1,33 тысячи мест.

Самые дорогие билеты на SHAMAN в Ростове раскупили за два месяца до концерта
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Уже в понедельник, 5 февраля, в продаже остались только 19 билетов. При этом первые ряды партера выкуплены почти полностью, осталось только четыре билета стоимостью от 6,5 до 7,5 тысячи рублей. Оставшиеся билеты находятся в задней части зала.

Напомним, ранее поклонники творчества певца SHAMAN раскупили билеты на его шоу за рекордные 12 тысяч рублей за место.

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