На концерт певца SHAMAN в Ростове осталось из 1330 билетов осталось только 19

Уже в понедельник, 5 февраля, в продаже остались только 19 билетов. При этом первые ряды партера выкуплены почти полностью, осталось только четыре билета стоимостью от 6,5 до 7,5 тысячи рублей. Оставшиеся билеты находятся в задней части зала.