На концерт певца SHAMAN в Ростове осталось из 1330 билетов осталось только 19

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:13
Недавно стало известно, что 2 апреля в Ростове в конгресс-холле ДГТУ состоится концерт популярного исполнителя SHAMAN. Певец прославился патриотическими песнями и концертной программой «Я русский». Средняя стоимость билетов на концерт варьируется от 4,1 до 7,5 тысячи рублей за место. Вместимость зала, где пройдет концерт, составляет более 1,33 тысячи мест.
Уже в понедельник, 5 февраля, в продаже остались только 19 билетов. При этом первые ряды партера выкуплены почти полностью, осталось только четыре билета стоимостью от 6,5 до 7,5 тысячи рублей. Оставшиеся билеты находятся в задней части зала.
Напомним, ранее поклонники творчества певца SHAMAN раскупили билеты на его шоу за рекордные 12 тысяч рублей за место.