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Published Сегодня, 12:11

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Updated Сегодня, 12:13

Названы причины стремительного роста солености воды Азовского моря

Названы причины стремительного осолонения Азовского моря

5 февраля 2024, 12:11
Фото: donland.ru
Названы причины стремительного роста солености воды Азовского моря
Длительное маловодье могло привести к резкому росту солености Азовского моря в 21 веке, говорится в Морском гидрофизическом журнале.

Ученые выяснили, что маловодье произошло в одно время с периодом роста температуры воды и воздуха. Все это приводило к испарениям.

Эксперты рассказали, что для определения среднегодовой солености применяли специальную математическую модель. Они рассмотрели изменчивость всех компонентов водного баланса.

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Изначально в качестве основной причины рассматривали уменьшение речного стока, прежде всего реки Дон. Однако это не объясняло снижение солености в последней четверти 20 века и ее стремительного роста в 2007–2020 годах.

Ранее ростовские ученые заявили о новых видах рыбы в Азовском море. С материалом можно ознакомиться по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Азовское море#Рыба#Река Дон#Соленость
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