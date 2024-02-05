Названы причины стремительного осолонения Азовского моря

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
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Updated Сегодня, 12:13
Ученые выяснили, что маловодье произошло в одно время с периодом роста температуры воды и воздуха. Все это приводило к испарениям.
Эксперты рассказали, что для определения среднегодовой солености применяли специальную математическую модель. Они рассмотрели изменчивость всех компонентов водного баланса.
Изначально в качестве основной причины рассматривали уменьшение речного стока, прежде всего реки Дон. Однако это не объясняло снижение солености в последней четверти 20 века и ее стремительного роста в 2007–2020 годах.
Ранее ростовские ученые заявили о новых видах рыбы в Азовском море. С материалом можно ознакомиться по ссылке.