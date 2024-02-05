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Published Сегодня, 09:21

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Updated Сегодня, 10:14

Новые улицы в Ростовской области начнут называть в честь погибших на СВО дончан

Новые улицы в Ростовской области начнут называть в честь погибших на СВО дончан

5 февраля 2024, 09:21
Фото: 1MI
Новые улицы в Ростовской области начнут называть в честь погибших на СВО дончан
В Ростовской области планируют называть новые улицы в честь участников СВО, которые погибли в ходе службы, об этом сообщили в администрации Волгодонска.

Горожане обратились в комитет по архитектуре и градостроительству Волгодонска с инициативой переименовать улицы города в честь бойцов СВО, погибших в ходе несения службы.

В качестве аргумента дончане использовали станицу Романовскую Волгодонского района, где местные власти присвоили пяти улицам имена погибших земляков.

СМИ сообщили о перепутанных телах участников СВО в морге Ростова
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В ответ на вопрос власти Волгодонска заявили, что названия улицам начнут присваивать после того, как в городе появятся новые элементы улично-дорожной сети.

Ранее вдова участника СВО показала переписку в последние часы жизни своего супруга.

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