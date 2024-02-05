Новые улицы в Ростовской области начнут называть в честь погибших на СВО дончан

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Горожане обратились в комитет по архитектуре и градостроительству Волгодонска с инициативой переименовать улицы города в честь бойцов СВО, погибших в ходе несения службы.
В качестве аргумента дончане использовали станицу Романовскую Волгодонского района, где местные власти присвоили пяти улицам имена погибших земляков.
В ответ на вопрос власти Волгодонска заявили, что названия улицам начнут присваивать после того, как в городе появятся новые элементы улично-дорожной сети.
Ранее вдова участника СВО показала переписку в последние часы жизни своего супруга.