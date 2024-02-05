Очередная победа каратистов Суворовского

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
В минувшие выходные в Краснодаре состоялись состязания по карате киокусинкай. В первенстве федерального округа участвовало более1000 спортсменов из Волгоградской, Астраханской и Ростовской областей, республик Калмыкия, Адыгея, Крым и ДНР.
Ребята из спортивного клуба «Суворов» соревновались в возрастных категориях 10-11 и 14-15 лет в дисциплине ката. В каждой из них выступало несколько десятков соперников. В упорной борьбе Семён Захаров завоевал бронзу в первой категории, а Дмитрий Сычёв — серебро во второй.
Напомним, две недели назад спортсмены клуба «Суворов» одержали победу в межрегиональном турнире по киокусинкай «Открытый кубок Таганрога».