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Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

Очередная победа каратистов Суворовского

Очередная победа каратистов Суворовского

5 февраля 2024, 14:16
Фото: Спортивный клуб «Суворов»
Юные спортсмены заняли призовые места на первенстве ЮФО.

В минувшие выходные в Краснодаре состоялись состязания по карате киокусинкай. В первенстве федерального округа участвовало более1000 спортсменов из Волгоградской, Астраханской и Ростовской областей, республик Калмыкия, Адыгея, Крым и ДНР.

Ребята из спортивного клуба «Суворов» соревновались в возрастных категориях 10-11 и 14-15 лет в дисциплине ката. В каждой из них выступало несколько десятков соперников. В упорной борьбе Семён Захаров завоевал бронзу в первой категории, а Дмитрий Сычёв — серебро во второй.

Напомним, две недели назад спортсмены клуба «Суворов» одержали победу в межрегиональном турнире по киокусинкай «Открытый кубок Таганрога».

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