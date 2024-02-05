Очередная победа каратистов Суворовского

Ребята из спортивного клуба «Суворов» соревновались в возрастных категориях 10-11 и 14-15 лет в дисциплине ката. В каждой из них выступало несколько десятков соперников. В упорной борьбе Семён Захаров завоевал бронзу в первой категории, а Дмитрий Сычёв — серебро во второй.