Пациентов онкодиспансера лечили за взятки в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Следствие выяснило, что в 2021 и 2022 годах сотрудница получала деньги от пациентки. За это последней назначали лечение дорогостоящими препаратами.
Всего теперь уже бывшей сотруднице успели передать 160 тысяч рублей, что и привело к уголовному преследованию. В данный момент устанавливаются все обстоятельства.
«Сейчас по возбужденному делу проводятся следственные действия, которые позволят выяснить все детали совершенного преступления», — уточнили в УСКР.
При этом в прошлом году замглавврача областного онкодиспансера отправили в колонию на четыре года за вымогательство денег у пациентов. Тогда следователям удалось доказать 11 коррупционных эпизодов.