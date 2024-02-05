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Published Сегодня, 09:08

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Updated Сегодня, 09:10

Пациентов онкодиспансера лечили за взятки в Ростовской области

Пациентов онкодиспансера лечили за взятки в Ростовской области

5 февраля 2024, 09:08
Фото: Яндекс.Карты
Пациентов онкодиспансера лечили за взятки в Ростовской области

Бывший замглавврача онкодиспансера два года получала взятки в Ростовской области

В Ростовской области возбудили еще одно уголовное дело в отношении бывшего заместителя главного врача онкодиспансера за получение взяток, сообщили в региональном УСКР.

Следствие выяснило, что в 2021 и 2022 годах сотрудница получала деньги от пациентки. За это последней назначали лечение дорогостоящими препаратами.

Всего теперь уже бывшей сотруднице успели передать 160 тысяч рублей, что и привело к уголовному преследованию. В данный момент устанавливаются все обстоятельства.

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«Сейчас по возбужденному делу проводятся следственные действия, которые позволят выяснить все детали совершенного преступления», — уточнили в УСКР.

При этом в прошлом году замглавврача областного онкодиспансера отправили в колонию на четыре года за вымогательство денег у пациентов. Тогда следователям удалось доказать 11 коррупционных эпизодов.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Взятки#Уголовное дело#Следствие#Онкодиспансер
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