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Posted Сегодня, 16:08

Published Сегодня, 16:08

Modified Сегодня, 16:10

Updated Сегодня, 16:10

Пострадавшим от подтопления в Неклиновском районе выплатили еще по 11 млн рублей

Пострадавшим от подтопления в Неклиновском районе выплатили еще 11 млн рублей

5 февраля 2024, 16:08
Фото: Правительство Ростовской области
Пострадавшим от подтопления в Неклиновском районе выплатили еще по 11 млн рублей
Очередные средства выделили на помощь пострадавшим от масштабного подтопления в Неклиновском районе, рассказали в правительстве Ростовской области.

Из резервного фонда регионального правительства власти выделили еще 11,88 миллиона рублей на помощь пострадавшим от подтопления в ноябре жителям Неклиновского района.

Это не первый транш денег, выделенный пострадавшим. Власти заверяют, что за ним последуют и другие.

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Известно, что по 100 тысяч рублей платят тем, кто потерял все имущество первой необходимости. В два раза меньше выделили жителям с частичной утратой имущества.

Ранее юрист разъяснил, что делать жителям подтопленных домов в Ростовской области.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Неклиновский район#Ростов#Происшествия
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