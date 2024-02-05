Пострадавшим от подтопления в Неклиновском районе выплатили еще 11 млн рублей

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Из резервного фонда регионального правительства власти выделили еще 11,88 миллиона рублей на помощь пострадавшим от подтопления в ноябре жителям Неклиновского района.
Это не первый транш денег, выделенный пострадавшим. Власти заверяют, что за ним последуют и другие.
Известно, что по 100 тысяч рублей платят тем, кто потерял все имущество первой необходимости. В два раза меньше выделили жителям с частичной утратой имущества.
Ранее юрист разъяснил, что делать жителям подтопленных домов в Ростовской области.