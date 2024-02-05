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Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Потепление до +8 градусов и дожди прогнозируют в Ростове на этой неделе

Потепление до +8 градусов и дожди прогнозируют в Ростове на этой неделе

5 февраля 2024, 13:45
Фото: rostovgazeta.ru
Потепление до +8 градусов и дожди прогнозируют в Ростове на этой неделе
Плюсовая температура задержится в Ростове с 6 февраля, сообщают синоптики.

Плюсовая температура придет в Ростов на этой неделе. Температура воздуха днем в городе поднимется до +8 градусов. Вечером будет холодать лишь до +4 градусов. Скорость ветра не превысит четырех метров в секунду.

Однако теплая погода омрачится облачностью и осадками. В понедельник, 5 февраля, а также в четверг, 8 февраля, в Ростове пройдут проливные дожди.

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Со следующей недели в городе станет еще теплее. Столбики термометров перешагнут за +10 градусов, однако осадки в виде дождей не прекратятся.

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