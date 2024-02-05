Потепление до +8 градусов и дожди прогнозируют в Ростове на этой неделе

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Плюсовая температура придет в Ростов на этой неделе. Температура воздуха днем в городе поднимется до +8 градусов. Вечером будет холодать лишь до +4 градусов. Скорость ветра не превысит четырех метров в секунду.
Однако теплая погода омрачится облачностью и осадками. В понедельник, 5 февраля, а также в четверг, 8 февраля, в Ростове пройдут проливные дожди.
Со следующей недели в городе станет еще теплее. Столбики термометров перешагнут за +10 градусов, однако осадки в виде дождей не прекратятся.
Ранее лось Лесик в ростовском зоопарке «предсказал» скорую весну.