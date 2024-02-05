Росгвардия начала массово забирать оружие у жителей Ростовской области

Posted 5 февраля 2024, 12:53
Published 5 февраля 2024, 12:53
Modified 5 февраля 2024, 12:56
Updated 5 февраля 2024, 12:56
В январе проводились проверки соблюдения правил хранения оружия, всего их было 1,8 тысячи. В результате зарегистрировали более 120 нарушений при хранении и использовании.
«За это время изъяли 289 единиц оружия. Владельцам напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения правил», — прокомментировали в управлении.
Какое именно оружие забрали у людей, не раскрывается.
Ранее продавца оружия из Украины осудили в донском регионе. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого появилась информация, что психиатры в течение двух лет незаконно помогали людям в регионе владеть оружием.