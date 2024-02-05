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Posted 5 февраля 2024, 12:53

Published 5 февраля 2024, 12:53

Modified 5 февраля 2024, 12:56

Updated 5 февраля 2024, 12:56

Росгвардия начала массово забирать оружие у жителей Ростовской области

5 февраля 2024, 12:53

Почти 300 единиц оружия изъяли у жителей Ростовской области

В Ростовской области у местных жителей нашли 289 единиц оружия, которое они хранили незаконно, сообщили в управлении Росгвардии.

В январе проводились проверки соблюдения правил хранения оружия, всего их было 1,8 тысячи. В результате зарегистрировали более 120 нарушений при хранении и использовании.

«За это время изъяли 289 единиц оружия. Владельцам напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения правил», — прокомментировали в управлении.

Какое именно оружие забрали у людей, не раскрывается.

Продавца оружия из Украины осудили в Ростовской области
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Ранее продавца оружия из Украины осудили в донском регионе. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого появилась информация, что психиатры в течение двух лет незаконно помогали людям в регионе владеть оружием.

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#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Оружие#Росгвардия#Нарушения#Правила
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