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Posted Сегодня, 09:15

Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

Ростовчане начали массово избавляться от своих гостиниц

Ростовчане начали массово избавляться от своих гостиниц

5 февраля 2024, 09:15
Фото: Pxhere
Ростовчане начали массово избавляться от своих гостиниц
В Ростове-на-Дону выставили на продажу сразу несколько гостиничных комплексов, стоимость которых составляет десятки миллионов рублей, говорится на тематическом сайте.

Гостиница за 55 млн рублей

За эти деньги можно стать владельцем комплекса площадью 1 тысяча квадратных метров на улице Суворова. Это трехэтажное здание недалеко от улицы Большой Садовой.

«Всего 36 номеров пo 12 на этаже, площадь номерного фонда — 562 „квадрата“. Здание построено на участке площадью — 4 сотки, земля в собственности», — говорится в объявлении.

Владелец добавил, что планируемая окупаемость при стоимости номеров 2500 рублей в сутки и частичной заполняемости может составить 10 миллионов рублей в год. Но в здании предстоит провести ремонт.

Гостиница за 55 млн рублей За эти деньги можно стать владельцем комплекса площадью 1 тысяча квадратных метров на улице Суворова. Это трехэтажное здание недалеко от улицы Большой Садовой.Гостиница за 55 млн рублей За эти деньги можно стать владельцем комплекса площадью 1 тысяча квадратных метров на улице Суворова. Это трехэтажное здание недалеко от улицы Большой Садовой.
Гостиница за 55 млн рублей За эти деньги можно стать владельцем комплекса площадью 1 тысяча квадратных метров на улице Суворова. Это трехэтажное здание недалеко от улицы Большой Садовой.Гостиница за 55 млн рублей За эти деньги можно стать владельцем комплекса площадью 1 тысяча квадратных метров на улице Суворова. Это трехэтажное здание недалеко от улицы Большой Садовой.
Гостиница за 55 млн рублей За эти деньги можно стать владельцем комплекса площадью 1 тысяча квадратных метров на улице Суворова. Это трехэтажное здание недалеко от улицы Большой Садовой.Гостиница за 55 млн рублей За эти деньги можно стать владельцем комплекса площадью 1 тысяча квадратных метров на улице Суворова. Это трехэтажное здание недалеко от улицы Большой Садовой.
Гостиница за 55 млн рублей За эти деньги можно стать владельцем комплекса площадью 1 тысяча квадратных метров на улице Суворова. Это трехэтажное здание недалеко от улицы Большой Садовой.
Фото: авито.ру

Гостиница за 25 млн рублей

За эти деньги пытаются продать комплекс на улице Депутатской. Это дом гостиничного типа, который построили в 2016 году и сделали хороший ремонт.

Все помещения укомплектованы мебелью, а все номера сданы. Остальные подробности владелец обещал раскрыть при встрече.

Гостиница за 25 млн рублей За эти деньги пытаются продать комплекс на улице Депутатской. Это дом гостиничного типа, который построили в 2016 году и сделали хороший ремонтГостиница за 25 млн рублей За эти деньги пытаются продать комплекс на улице Депутатской. Это дом гостиничного типа, который построили в 2016 году и сделали хороший ремонт
Гостиница за 25 млн рублей За эти деньги пытаются продать комплекс на улице Депутатской. Это дом гостиничного типа, который построили в 2016 году и сделали хороший ремонтГостиница за 25 млн рублей За эти деньги пытаются продать комплекс на улице Депутатской. Это дом гостиничного типа, который построили в 2016 году и сделали хороший ремонт
Гостиница за 25 млн рублей За эти деньги пытаются продать комплекс на улице Депутатской. Это дом гостиничного типа, который построили в 2016 году и сделали хороший ремонтГостиница за 25 млн рублей За эти деньги пытаются продать комплекс на улице Депутатской. Это дом гостиничного типа, который построили в 2016 году и сделали хороший ремонт
Гостиница за 25 млн рублей За эти деньги пытаются продать комплекс на улице Депутатской. Это дом гостиничного типа, который построили в 2016 году и сделали хороший ремонт
Фото: авито.ру

Гостиница с мангалом

В Ростове-на-Дону есть еще один гостиничный комплекс за 25 миллионов и находится он на улице Доватора. Всего в нем шесть номеров и есть мангальная зона.

«Уютный ресторан, большой красивый зал, а такжe уединенныe комнаты для приятного общения и первого свидания. Общая площадь комплекса 317 квадратных метров, земельный участок 4,6 сотки. Мощность 380 ватт, что позволяет выполнять любые работы», — пишет владелец.

Он добавил, что есть возможность открыть магазин на этой территории.

В Ростове-на-Дону есть еще один гостиничный комплекс за 25 миллионов и находится он на улице Доватора. Всего в нем шесть номеров и есть мангальная зона.В Ростове-на-Дону есть еще один гостиничный комплекс за 25 миллионов и находится он на улице Доватора. Всего в нем шесть номеров и есть мангальная зона.
В Ростове-на-Дону есть еще один гостиничный комплекс за 25 миллионов и находится он на улице Доватора. Всего в нем шесть номеров и есть мангальная зона.В Ростове-на-Дону есть еще один гостиничный комплекс за 25 миллионов и находится он на улице Доватора. Всего в нем шесть номеров и есть мангальная зона.
В Ростове-на-Дону есть еще один гостиничный комплекс за 25 миллионов и находится он на улице Доватора. Всего в нем шесть номеров и есть мангальная зона.В Ростове-на-Дону есть еще один гостиничный комплекс за 25 миллионов и находится он на улице Доватора. Всего в нем шесть номеров и есть мангальная зона.
В Ростове-на-Дону есть еще один гостиничный комплекс за 25 миллионов и находится он на улице Доватора. Всего в нем шесть номеров и есть мангальная зона.
Фото: авито.ру

Пятизвездочный отель

Эта гостиница является самой дорогой в Ростове и стоит 299 миллионов рублей. Только в этом случае продают здание, в котором арендуют помещения под пятизвездочную гостиницу.

Новый владелец получит в собственность участок площадью почти 8 соток. Само здание расположено на улице Социалистической.

«В отеле расположены 18 номеров, укомплектованных по европейским стандартам. Помещения в отличном состоянии, дополнительные вложения не требуются. Ванные комнаты из натурального камня, с мебелью, техникой и сплит системой в каждом номере, обеденная зона с барной стойкой, ресепшен, viр-зал, а также конференц-зал», — говорится в объявлении.

Отмечается, что есть своя парковка на семь автомобилей.

Эта гостиница является самой дорогой в Ростове и стоит 299 миллионов рублей. Только в этом случае продают здание, в котором арендуют помещения под пятизвездочную гостиницу.Эта гостиница является самой дорогой в Ростове и стоит 299 миллионов рублей. Только в этом случае продают здание, в котором арендуют помещения под пятизвездочную гостиницу.
Эта гостиница является самой дорогой в Ростове и стоит 299 миллионов рублей. Только в этом случае продают здание, в котором арендуют помещения под пятизвездочную гостиницу.Эта гостиница является самой дорогой в Ростове и стоит 299 миллионов рублей. Только в этом случае продают здание, в котором арендуют помещения под пятизвездочную гостиницу.
Эта гостиница является самой дорогой в Ростове и стоит 299 миллионов рублей. Только в этом случае продают здание, в котором арендуют помещения под пятизвездочную гостиницу.Эта гостиница является самой дорогой в Ростове и стоит 299 миллионов рублей. Только в этом случае продают здание, в котором арендуют помещения под пятизвездочную гостиницу.
Эта гостиница является самой дорогой в Ростове и стоит 299 миллионов рублей. Только в этом случае продают здание, в котором арендуют помещения под пятизвездочную гостиницу.
Фото: авито.ру

Гостиница за 55 млн рублей

Эта гостиница находится на улице Малиновского и имеет свою парковку. Площадь номеров составляет 25 квадратных метров, они расположены на 2 и 3 этажах.

«На первом уровне есть ресторан со всем оборудованием и мебелью, а также мангальной зоной. Номера полностью укомплектованы», — сообщает продавец.

Он заявил, что не против обменяться.

Гостиница за 55 млн рублей Эта гостиница находится на улице Малиновского и имеет свою парковку. Площадь номеров составляет 25 квадратных метров, они расположены на 2 и 3 этажах.Гостиница за 55 млн рублей Эта гостиница находится на улице Малиновского и имеет свою парковку. Площадь номеров составляет 25 квадратных метров, они расположены на 2 и 3 этажах.
Гостиница за 55 млн рублей Эта гостиница находится на улице Малиновского и имеет свою парковку. Площадь номеров составляет 25 квадратных метров, они расположены на 2 и 3 этажах.Гостиница за 55 млн рублей Эта гостиница находится на улице Малиновского и имеет свою парковку. Площадь номеров составляет 25 квадратных метров, они расположены на 2 и 3 этажах.
Гостиница за 55 млн рублей Эта гостиница находится на улице Малиновского и имеет свою парковку. Площадь номеров составляет 25 квадратных метров, они расположены на 2 и 3 этажах.Гостиница за 55 млн рублей Эта гостиница находится на улице Малиновского и имеет свою парковку. Площадь номеров составляет 25 квадратных метров, они расположены на 2 и 3 этажах.
Гостиница за 55 млн рублей Эта гостиница находится на улице Малиновского и имеет свою парковку. Площадь номеров составляет 25 квадратных метров, они расположены на 2 и 3 этажах.
Фото: авито.ру

Ранее стало известно, что здание конторы «Заготзерно» в центре Ростова продают за 250 миллионов рублей.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Недвижимость#Ремонт#Продажа#Отель#Аренда#Гостиницы
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