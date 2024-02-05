Ростовчане начали массово избавляться от своих гостиниц

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
За эти деньги можно стать владельцем комплекса площадью 1 тысяча квадратных метров на улице Суворова. Это трехэтажное здание недалеко от улицы Большой Садовой.
«Всего 36 номеров пo 12 на этаже, площадь номерного фонда — 562 „квадрата“. Здание построено на участке площадью — 4 сотки, земля в собственности», — говорится в объявлении.
Владелец добавил, что планируемая окупаемость при стоимости номеров 2500 рублей в сутки и частичной заполняемости может составить 10 миллионов рублей в год. Но в здании предстоит провести ремонт.
За эти деньги пытаются продать комплекс на улице Депутатской. Это дом гостиничного типа, который построили в 2016 году и сделали хороший ремонт.
Все помещения укомплектованы мебелью, а все номера сданы. Остальные подробности владелец обещал раскрыть при встрече.
В Ростове-на-Дону есть еще один гостиничный комплекс за 25 миллионов и находится он на улице Доватора. Всего в нем шесть номеров и есть мангальная зона.
«Уютный ресторан, большой красивый зал, а такжe уединенныe комнаты для приятного общения и первого свидания. Общая площадь комплекса 317 квадратных метров, земельный участок 4,6 сотки. Мощность 380 ватт, что позволяет выполнять любые работы», — пишет владелец.
Он добавил, что есть возможность открыть магазин на этой территории.
Эта гостиница является самой дорогой в Ростове и стоит 299 миллионов рублей. Только в этом случае продают здание, в котором арендуют помещения под пятизвездочную гостиницу.
Новый владелец получит в собственность участок площадью почти 8 соток. Само здание расположено на улице Социалистической.
«В отеле расположены 18 номеров, укомплектованных по европейским стандартам. Помещения в отличном состоянии, дополнительные вложения не требуются. Ванные комнаты из натурального камня, с мебелью, техникой и сплит системой в каждом номере, обеденная зона с барной стойкой, ресепшен, viр-зал, а также конференц-зал», — говорится в объявлении.
Отмечается, что есть своя парковка на семь автомобилей.
Эта гостиница находится на улице Малиновского и имеет свою парковку. Площадь номеров составляет 25 квадратных метров, они расположены на 2 и 3 этажах.
«На первом уровне есть ресторан со всем оборудованием и мебелью, а также мангальной зоной. Номера полностью укомплектованы», — сообщает продавец.
Он заявил, что не против обменяться.
Ранее стало известно, что здание конторы «Заготзерно» в центре Ростова продают за 250 миллионов рублей.