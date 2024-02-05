«Снег идет, дорогу лепим»: автомобилистов рассмешил ямочный ремонт М-4 «Дон»

«Все, как всегда, снег и дождь идет, мы дорогу лепим», «Это просто какой-то ад, а не дорога», «Толку, что сыпали эти ямы, все равно на этом месте опять яма», «Ноу-хау в ремонте М-4. С КамАЗа просто скидывают дробленый асфальт в ямы… и это называют ремонтом. Отлично», — прокомментировали увиденное автомобилисты, усомнившись в качестве подобного ремонта.