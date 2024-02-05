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Published Сегодня, 09:12

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«Снег идет, дорогу лепим»: автомобилистов рассмешил ямочный ремонт М-4 «Дон»

«Снег идет, дорогу лепим»: автомобилистов рассмешил ямочный ремонт М-4 «Дон»

5 февраля 2024, 09:12
Фото: rostovgazeta.ru
«Снег идет, дорогу лепим»: автомобилистов рассмешил ямочный ремонт М-4 «Дон»

В Сети появилось видео новой техники ремонта М-4 «Дон» в Ростовской области

В Ростовской области автомобилистов удивила технология ямочного ремонта трассы М-4 «Дон», об этом сообщили очевидцы в тематическом Telegram-канале.

В воскресенье, 4 февраля, автомобилисты, проезжающие по трассе М-4 «Дон», поделились в чате «Трасса М4 Дон» кадрами новой технологии ямочного ремонта трассы. Несмотря на мокрый снег и дождь, рабочие проводили работы по ремонту дорожного полотна. На кадрах видно, как рабочие, стоящие в кузове КамАЗ, бодро машут лопатами, выбрасывая в лужи дробленый в крошку асфальт, стараясь перекрыть ямы, однако крошка просто тонет под водой.

На кадрах видно, как рабочие, стоящие в кузове КамАЗ, бодро машут лопатами, выбрасывая в лужи дробленый в крошку асфальт
Видео: ТГ rostovnews61

«Все, как всегда, снег и дождь идет, мы дорогу лепим», «Это просто какой-то ад, а не дорога», «Толку, что сыпали эти ямы, все равно на этом месте опять яма», «Ноу-хау в ремонте М-4. С КамАЗа просто скидывают дробленый асфальт в ямы… и это называют ремонтом. Отлично», — прокомментировали увиденное автомобилисты, усомнившись в качестве подобного ремонта.

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Ранее водители составили карту опасных ям на М-4 «Дон» в Ростовской области. Причиной подготовки карты стал некачественный ремонт дороги, которого хватает меньше чем на год.

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