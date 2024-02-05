«Снег идет, дорогу лепим»: автомобилистов рассмешил ямочный ремонт М-4 «Дон»

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
В воскресенье, 4 февраля, автомобилисты, проезжающие по трассе М-4 «Дон», поделились в чате «Трасса М4 Дон» кадрами новой технологии ямочного ремонта трассы. Несмотря на мокрый снег и дождь, рабочие проводили работы по ремонту дорожного полотна. На кадрах видно, как рабочие, стоящие в кузове КамАЗ, бодро машут лопатами, выбрасывая в лужи дробленый в крошку асфальт, стараясь перекрыть ямы, однако крошка просто тонет под водой.
«Все, как всегда, снег и дождь идет, мы дорогу лепим», «Это просто какой-то ад, а не дорога», «Толку, что сыпали эти ямы, все равно на этом месте опять яма», «Ноу-хау в ремонте М-4. С КамАЗа просто скидывают дробленый асфальт в ямы… и это называют ремонтом. Отлично», — прокомментировали увиденное автомобилисты, усомнившись в качестве подобного ремонта.