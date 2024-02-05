Стало известно, когда резко потеплеет в Ростовской области

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
Дожди будут заливать регион в понедельник и вторник, 5 и 6 февраля, а температура составит 4 градуса. Порывы ветра достигнут семи метров в секунду.
В ночное время может выпасть снег, а температура упадет до нуля градусов. В среду в регионе потеплеет до +8 градусов, а осадки прекратятся, но останется сильный ветер.
С четверга по субботу синоптики снова обещают дожди, а воздух может прогреться до +10 градусов. В воскресенье придет облачная погода.
В ночное время столбики термометров окажутся на отметке +5 градусов.
Ранее Азовский район начал уходить под воду в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.