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Published Сегодня, 04:57

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Updated Сегодня, 04:59

Стало известно, когда резко потеплеет в Ростовской области

Стало известно, когда резко потеплеет в Ростовской области

5 февраля 2024, 04:57
Фото: 1MI
В Ростовской области ближе к выходным ожидается потепление, но начнется дождливая погода, сообщили в Гидрометцентре.

Дожди будут заливать регион в понедельник и вторник, 5 и 6 февраля, а температура составит 4 градуса. Порывы ветра достигнут семи метров в секунду.

В ночное время может выпасть снег, а температура упадет до нуля градусов. В среду в регионе потеплеет до +8 градусов, а осадки прекратятся, но останется сильный ветер.

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С четверга по субботу синоптики снова обещают дожди, а воздух может прогреться до +10 градусов. В воскресенье придет облачная погода.

В ночное время столбики термометров окажутся на отметке +5 градусов.

Ранее Азовский район начал уходить под воду в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азовский район#Ветер#Снег#Воздух#Температура#Дождь#Облачная погода#Синоптики#Потепление
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