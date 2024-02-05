Технический специалист дал советы, как подготовить автомобиль к долгому путешествию

В первую очередь нужно проверить уровень масла и других жидкостей в двигателе. Главная цель — убедиться, что все работает исправно и не возникнет проблем во время пути. Также стоит обратить внимание на состояние аккумулятора и системы зарядки, чтобы избежать проблем с запуском автомобиля, пишет pravda.ru.