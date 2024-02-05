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Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

Третью очередь «Мегамага» построят в Ростове на левом берегу

Третью очередь «Мегамага» построят в Ростове на левом берегу

5 февраля 2024, 13:46
Фото: rostov-gorod.ru
Третью очередь «Мегамага» построят в Ростове на левом берегу
В Ростове утвердили документацию по планировке земли на левом берегу, сообщается на сайте городской администрации.

Власти Ростова распланировали 68 гектаров земли на левом берегу. Там планируют построить жилые дома, общественно-деловую инфраструктуру и некоторые производства.

Также в документации прописано возведение третьей очереди торгового-развлекательного комплекса «Мегамаг». Участок земли под новые помещения занимает три гектара земли. При этом их площадь составит 18,6 тысячи квадратных метров.

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На левом берегу ко всему прочему хотят построить гостиницу и несколько объектов общественного питания.

Напомним, ростовчане обеспокоены дальнейшими планами по поводу рощи на Левом берегу Дона.

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