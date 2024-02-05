Третью очередь «Мегамага» построят в Ростове на левом берегу

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Власти Ростова распланировали 68 гектаров земли на левом берегу. Там планируют построить жилые дома, общественно-деловую инфраструктуру и некоторые производства.
Также в документации прописано возведение третьей очереди торгового-развлекательного комплекса «Мегамаг». Участок земли под новые помещения занимает три гектара земли. При этом их площадь составит 18,6 тысячи квадратных метров.
На левом берегу ко всему прочему хотят построить гостиницу и несколько объектов общественного питания.
Напомним, ростовчане обеспокоены дальнейшими планами по поводу рощи на Левом берегу Дона.