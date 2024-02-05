В Ростове кончаются места для могил, пока врачи лечат онкобольных за взятки

В проекте второй очереди предусматривали еще 80 тысяч мест, в том числе 11 тысяч в колумбарии. Однако к строительству второй очереди пока не преступили, хотя Госэкспертиза уже одобрила этот проект. Точных данных, когда начнутся работы и в какую сумму обойдутся, пока нет.