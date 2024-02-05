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Posted Сегодня, 15:47

Published Сегодня, 15:47

Modified Сегодня, 15:49

Updated Сегодня, 15:49

В Ростове переполняется кладбище, пока врача онкодиспансера судят за взятки

В Ростове кончаются места для могил, пока врачи лечат онкобольных за взятки

5 февраля 2024, 15:47
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове переполняется кладбище, пока врача онкодиспансера судят за взятки
В Ростове бывшего заместителя главного врача онкодиспансера подозревают в коррупции, тем временем единственное действующие кладбище города оказалось почти заполнено, а аналитики назвали вакансии с самым высоким доходом.

Спасение жизней за деньги

В региональном управлении СК РФ рассказали, что возбудили еще одно уголовное дело в отношении бывшего заместителя главного врача онкодиспансера. Ее подозревают в получении взяток.

Преступные эпизоды датируются 2021 и 2022 годами. Тогда врач получала от пациентки деньги. За это ей назначали лечение дорогостоящими препаратами. Бывшая заместитель главврача успела получить 160 тысяч рублей от пациентки.

Сейчас расследование этого уголовного дела еще продолжается.

К тому же в прошлом году замглавврача областного онкодиспансера уже успели отправить в колонию на четыре года за вымогательство денег у пациентов. Тогда следователям удалось доказать 11 коррупционных эпизодов.

Пациентов онкодиспансера лечили за взятки в Ростовской области
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Нехватка мест на кладбище

«Ведомости Юг» пишут, что заполненность единственного действующего кладбища в городе — «Ростовское» — составляет к началу года более 90%.

Первую очередь кладбища сдали в 2019 году. Площадь погоста составляла 40 гектаров. Кладбище было рассчитано на 30 тысяч захоронений.

В проекте второй очереди предусматривали еще 80 тысяч мест, в том числе 11 тысяч в колумбарии. Однако к строительству второй очереди пока не преступили, хотя Госэкспертиза уже одобрила этот проект. Точных данных, когда начнутся работы и в какую сумму обойдутся, пока нет.

Единственное действующие кладбище в Ростове оказалось почти заполнено
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Высокие зарплаты вне офиса

Аналитики hh.ru составили рейтинг из 15 самых высокооплачиваемых вакансий в Ростовской области. Все они, как выяснилось, не связаны с офисной работой.

В регионе остро не хватает водителей, курьеров, токарей, фрезеровщиков, сварщиков. Всем им предлагают высокие зарплаты.В регионе остро не хватает водителей, курьеров, токарей, фрезеровщиков, сварщиков. Всем им предлагают высокие зарплаты.
В регионе остро не хватает водителей, курьеров, токарей, фрезеровщиков, сварщиков. Всем им предлагают высокие зарплаты.
Фото: wikimedia.org

В регионе остро не хватает водителей, курьеров, токарей, фрезеровщиков, сварщиков. Всем им предлагают высокие зарплаты. Например, токарям и фрезеровщикам платят в районе 104 тысяч рублей, машинистам и прорабам — около 100 тысяч рублей. В топ-5 также попали курьеры и сварщики.

Около 78 тысяч рублей предлагают водителям, 72 тысячи — автослесарям, 69 тысяч рублей — зоотехникам. Начальник склада может устроиться на зарплату 64,9 тысячи рублей.

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