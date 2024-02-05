В Ростове кончаются места для могил, пока врачи лечат онкобольных за взятки

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
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Updated Сегодня, 15:49
В региональном управлении СК РФ рассказали, что возбудили еще одно уголовное дело в отношении бывшего заместителя главного врача онкодиспансера. Ее подозревают в получении взяток.
Преступные эпизоды датируются 2021 и 2022 годами. Тогда врач получала от пациентки деньги. За это ей назначали лечение дорогостоящими препаратами. Бывшая заместитель главврача успела получить 160 тысяч рублей от пациентки.
Сейчас расследование этого уголовного дела еще продолжается.
К тому же в прошлом году замглавврача областного онкодиспансера уже успели отправить в колонию на четыре года за вымогательство денег у пациентов. Тогда следователям удалось доказать 11 коррупционных эпизодов.
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