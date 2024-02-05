В Ростове-на-Дону на месте закрытого Adidas запустят магазин Lamoda Sport Outlet

Теперь корреспондент увидел на одной из витрин в ТЦ «Мегамаг» на Пойменной информацию о наборе сотрудников в магазин Lamoda Sport Outlet. Но когда именно он откроется в объявлении не раскрывали. Магазин будет находиться на месте закрывшегося в 2022 году Дисконт центр Adidas.