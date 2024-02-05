В Ростове-на-Дону на месте закрытого Adidas запустят магазин Lamoda Sport Outlet

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Два года назад СМИ писали о решении владельца интернет-магазинов Lamoda продать бизнес в России, Беларуси и Казахстане. Говорилось, что покупателем захотел стать владелец российского «Стокманна».
Теперь корреспондент увидел на одной из витрин в ТЦ «Мегамаг» на Пойменной информацию о наборе сотрудников в магазин Lamoda Sport Outlet. Но когда именно он откроется в объявлении не раскрывали. Магазин будет находиться на месте закрывшегося в 2022 году Дисконт центр Adidas.
На сайте компании говорится, что подобные в магазины есть в Москве и Санкт-Петербурге. В них продают спортивную одежду и обувь.
Ранее в Ростове за год закрылся уже второй супермаркет с дорогими деликатесами. Материал на эту тему читайте по ссылке.