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Published Сегодня, 08:32

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Updated Сегодня, 08:36

В Ростове-на-Дону появятся магазины Lamoda Sport Outlet

В Ростове-на-Дону на месте закрытого Adidas запустят магазин Lamoda Sport Outlet

5 февраля 2024, 08:32
Фото: MikSed/cc by s 4.0 / wikimedia.org
В Ростове-на-Дону появятся магазины Lamoda Sport Outlet
В Ростове-на-Дону в «Мегамаге» должен заработать спортивный магазин Lamoda Sport Outlet, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Два года назад СМИ писали о решении владельца интернет-магазинов Lamoda продать бизнес в России, Беларуси и Казахстане. Говорилось, что покупателем захотел стать владелец российского «Стокманна».

Теперь корреспондент увидел на одной из витрин в ТЦ «Мегамаг» на Пойменной информацию о наборе сотрудников в магазин Lamoda Sport Outlet. Но когда именно он откроется в объявлении не раскрывали. Магазин будет находиться на месте закрывшегося в 2022 году Дисконт центр Adidas.

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На сайте компании говорится, что подобные в магазины есть в Москве и Санкт-Петербурге. В них продают спортивную одежду и обувь.

Ранее в Ростове за год закрылся уже второй супермаркет с дорогими деликатесами. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Магазины#Lamoda Sport Outlet#Интернет-магазины
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