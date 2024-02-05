В Ростовской области рассказали, у кого самые большие зарплаты

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Сейчас самыми востребованными профессиями оказались не офисные. В регионе ощущается серьезная нехватка водителей, курьеров, токарей, фрезеровщиков, сварщиков, которым готовы предложить высокие зарплаты.
Больше всего в регионе платят токарям и фрезеровщикам — 104 тысячи рублей, далее идут машинисты и прорабы, которым обещают около 100 тысяч рублей. В топ-5 также попали курьер и сварщик.
Около 78 тысяч рублей предлагают водителям, 72 тысячи — автослесарям, 69 тысяч рублей — зоотехникам. Начальник склада может устроиться на зарплату 64,9 тысячи рублей.
Ранее стало известно, что в Ростове дефицит водителей общественного транспорта составил 53%.