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Published Сегодня, 05:13

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Updated Сегодня, 05:15

В Ростовской области рассказали, у кого самые большие зарплаты

В Ростовской области рассказали, у кого самые большие зарплаты

5 февраля 2024, 05:13
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области составили топ-15 самых высокооплачиваемых специализаций вне офиса, сообщает HH.ру.

Сейчас самыми востребованными профессиями оказались не офисные. В регионе ощущается серьезная нехватка водителей, курьеров, токарей, фрезеровщиков, сварщиков, которым готовы предложить высокие зарплаты.

Больше всего в регионе платят токарям и фрезеровщикам — 104 тысячи рублей, далее идут машинисты и прорабы, которым обещают около 100 тысяч рублей. В топ-5 также попали курьер и сварщик.

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Около 78 тысяч рублей предлагают водителям, 72 тысячи — автослесарям, 69 тысяч рублей — зоотехникам. Начальник склада может устроиться на зарплату 64,9 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что в Ростове дефицит водителей общественного транспорта составил 53%.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Общественный транспорт#Дефицит#Зарплаты#Водители#Токари#Фрезеровщики#Курьеры
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