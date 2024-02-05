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Published Сегодня, 10:36

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Updated Сегодня, 10:38

В Ростовской области вскрылись крупные хищения при благоустройстве парка

В Ростовской области вскрылись крупные хищения при благоустройстве парка

5 февраля 2024, 10:36
Фото: donland.ru
В Ростовской области вскрылись крупные хищения при благоустройстве парка

Бизнесмена осудили в Ростовской области за хищения при благоустройстве парка

В Ростовской области огласили приговор руководителю компании Виталию Марченко, который похитил деньги при благоустройстве парка, сообщили в региональном УФСБ.

Речь идет о работах, которые проходили в парковой зоне «Ванцетти» в Сальске. Их организовали в рамках программы по формированию комфортной городской среды.

Во время работ похитили 920 тысяч рублей, после чего в отношении Марченко возбудили уголовное дело, а сейчас огласили приговор. Сальский городской суд назначил ему штраф в размере 150 тысяч рублей.

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«В процессе рассмотрения уголовного дела Марченко добровольно возместил имущественный ущерб в полном объеме», — прокомментировали в управлении.

Ранее на главу района в Ростовской области завели второе уголовное дело из-за взятки. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Хищения#Уголовное дело#Благоустройство парка#Происшествия
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