В Ростовской области вскрылись крупные хищения при благоустройстве парка

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Речь идет о работах, которые проходили в парковой зоне «Ванцетти» в Сальске. Их организовали в рамках программы по формированию комфортной городской среды.
Во время работ похитили 920 тысяч рублей, после чего в отношении Марченко возбудили уголовное дело, а сейчас огласили приговор. Сальский городской суд назначил ему штраф в размере 150 тысяч рублей.
«В процессе рассмотрения уголовного дела Марченко добровольно возместил имущественный ущерб в полном объеме», — прокомментировали в управлении.
Ранее на главу района в Ростовской области завели второе уголовное дело из-за взятки. Материал на эту тему читайте по ссылке.