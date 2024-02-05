В Сети появились кадры смертельного ДТП с такси в Ростове

По прибытию на место, сотрудники управления по делам ГО и ЧС выяснили, что 40-летний водитель такси Hyundai Solaris на высокой скорости влетел в ВАЗ-2110. Удар был такой силы, что такси вылетело на встречную полосу и отбросило в BMW X1. В результате столкновения таксист получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте аварии.