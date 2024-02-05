В Сети появились кадры смертельного ДТП с такси в Ростове

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
В воскресенье, 4 февраля, спасатели получили сигнал о том, что около 21.00 мск на улице Борко, 3 в Ростове произошла смертельная авария с участием трех автомобилей.
По прибытию на место, сотрудники управления по делам ГО и ЧС выяснили, что 40-летний водитель такси Hyundai Solaris на высокой скорости влетел в ВАЗ-2110. Удар был такой силы, что такси вылетело на встречную полосу и отбросило в BMW X1. В результате столкновения таксист получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте аварии.
Спасатели рассказали, что им пришлось обесточить автомобиль и отключить коробку передач, чтобы врачи могли добраться до тела погибшего.
На кадрах, опубликованных спасателями, видно, что обе иномарки находятся в удручающем состоянии. Весь «перед» BMW оказался серьезно поврежден, а капот Hyundai от удара почти вмяло в салон.
Ранее водитель без прав перепутала педали и въехала в продуктовый магазин.