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Published Сегодня, 15:03

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Updated Сегодня, 15:05

В Волгодонске благоустроят бульвар вдоль сквера «Дружба»

В Волгодонске благоустроят бульвар вдоль сквера «Дружба»

5 февраля 2024, 15:03
Фото: donland.ru
Пешеходный бульвар вдоль сквера «Дружба» в городе Волгодонске благоустроят в этом году. Обновленный бульвар протянется от школы №11 до школы №13.

Объект стал претендентом на благоустройство после победы во всероссийском конкурсе 2023 года «Малые города и исторические поселения» который проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», созданного по инициативе Президента РФ. В номинации «Малые города с численностью населения от 100 тысяч до 200 тысяч человек включительно» победил пешеходный бульвар в Волгодонске.

В рамках проведенных работ на пешеходном бульваре разместят места отдыха для детей, молодежи и взрослого населения. Новой системой видеонаблюдения оборудуют пешеходную зону и установят фактурные лавочки и урны.

Как отмечает министр жилищно-коммунального хозяйства РО Сергей Сизиков, для любителей активного отдыха на объекте появятся велодорожки, фонтан и тематические зоны отдыха для детей разных возрастов.

Фото: donland.ru

— Объект города Волгодонска победил во всероссийском конкурсе благодаря поддержке горожан, которые активно голосовали за проект. Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Только при совместной работе людей и представителей власти ежегодно в Ростовской области появляется более 100 благоустроенных общественных территорий и каждая из них по-своему уникальна, — рассказал Сергей Сизиков.

Ориентировочная стоимость работ составит более 170 млн рублей. За эти деньги будет обустроено 1,67 га объекта. В целом за этот год, правительство Ростовской области планирует благоустроить более 130 общественных территорий.

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