В Волгодонске благоустроят бульвар вдоль сквера «Дружба»

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Объект стал претендентом на благоустройство после победы во всероссийском конкурсе 2023 года «Малые города и исторические поселения» который проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», созданного по инициативе Президента РФ. В номинации «Малые города с численностью населения от 100 тысяч до 200 тысяч человек включительно» победил пешеходный бульвар в Волгодонске.
В рамках проведенных работ на пешеходном бульваре разместят места отдыха для детей, молодежи и взрослого населения. Новой системой видеонаблюдения оборудуют пешеходную зону и установят фактурные лавочки и урны.
Как отмечает министр жилищно-коммунального хозяйства РО Сергей Сизиков, для любителей активного отдыха на объекте появятся велодорожки, фонтан и тематические зоны отдыха для детей разных возрастов.
— Объект города Волгодонска победил во всероссийском конкурсе благодаря поддержке горожан, которые активно голосовали за проект. Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Только при совместной работе людей и представителей власти ежегодно в Ростовской области появляется более 100 благоустроенных общественных территорий и каждая из них по-своему уникальна, — рассказал Сергей Сизиков.
Ориентировочная стоимость работ составит более 170 млн рублей. За эти деньги будет обустроено 1,67 га объекта. В целом за этот год, правительство Ростовской области планирует благоустроить более 130 общественных территорий.