В Волгодонске благоустроят бульвар вдоль сквера «Дружба»

Объект стал претендентом на благоустройство после победы во всероссийском конкурсе 2023 года «Малые города и исторические поселения» который проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», созданного по инициативе Президента РФ. В номинации «Малые города с численностью населения от 100 тысяч до 200 тысяч человек включительно» победил пешеходный бульвар в Волгодонске.