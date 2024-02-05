Вдова бойца СВО из Ростовской области показала его последние сообщения

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
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Updated Сегодня, 08:37
В понедельник, 5 февраля, вдова 42-летнего участника СВО Михаила Петренко поделилась последней перепиской с супругом.
История пары стала известна после того, как прощальное видео мужчины распространилось в социальных сетях. Житель Зернограда Михаил Петренко отправился в зону СВО почти сразу после начала спецоперации, его служба завершилась трагической гибелью в октябре 2023 года, когда мужчина ехал на фронт, чтобы забрать раненых. Беспилотник врезался в автомобиль, в салоне которого находился Михаил, а осколок смертельно ранил мужчину в артерию.
В своих последних словах супруге, за пять часов до своей гибели, мужчина признавался женщине в любви и желал ей спокойной ночи.
Ранее ростовский депутат Бородай рассказал, как отдыхают участники СВО.