Вдова бойца СВО из Ростовской области показала его последние сообщения

История пары стала известна после того, как прощальное видео мужчины распространилось в социальных сетях. Житель Зернограда Михаил Петренко отправился в зону СВО почти сразу после начала спецоперации, его служба завершилась трагической гибелью в октябре 2023 года, когда мужчина ехал на фронт, чтобы забрать раненых. Беспилотник врезался в автомобиль, в салоне которого находился Михаил, а осколок смертельно ранил мужчину в артерию.