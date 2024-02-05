rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:35

Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

Вдова погибшего бойца СВО из Ростовской области поделилась перепиской с мужем

Вдова бойца СВО из Ростовской области показала его последние сообщения

5 февраля 2024, 08:35
Фото: 1MI
Вдова погибшего бойца СВО из Ростовской области поделилась перепиской с мужем
В Ростовской области жена погибшего участника СВО опубликовала последнюю переписку с мужем, об этом сообщил портал «RT на русском».
Сюжет
СВО

В понедельник, 5 февраля, вдова 42-летнего участника СВО Михаила Петренко поделилась последней перепиской с супругом.

История пары стала известна после того, как прощальное видео мужчины распространилось в социальных сетях. Житель Зернограда Михаил Петренко отправился в зону СВО почти сразу после начала спецоперации, его служба завершилась трагической гибелью в октябре 2023 года, когда мужчина ехал на фронт, чтобы забрать раненых. Беспилотник врезался в автомобиль, в салоне которого находился Михаил, а осколок смертельно ранил мужчину в артерию.

СМИ сообщили о перепутанных телах участников СВО в морге Ростова
Узнать подробнее

В своих последних словах супруге, за пять часов до своей гибели, мужчина признавался женщине в любви и желал ей спокойной ночи.

Ранее ростовский депутат Бородай рассказал, как отдыхают участники СВО.

Читайте также:
Участник СВО вернулся на фронт после нападения в БатайскеСемьям участников СВО компенсируют расходы на оплату ЖКХ в Ростовской областиНа Дону опровергли обвинения в запрете проводить поминки по участнику СВО
#Общество#Ростовская область#Надежда Пустяк#Бородай#СВО#Беспилотник#Последние новости Ростова на сегодня#Депутат#Автомобиль#Зерноград#18+#Гибель военнослужащего#Социальные сети#Раненые#Жена#Происшествия
Подпишитесь
«Снег идет, дорогу лепим»: автомобилистов рассмешил ямочный ремонт М-4 «Дон»
Сегодня, 09:12
Новые улицы в Ростовской области начнут называть в честь погибших на СВО дончан
Сегодня, 09:21
Ростовчане начали массово избавляться от своих гостиниц
Сегодня, 09:15
Пациентов онкодиспансера лечили за взятки в Ростовской области
Сегодня, 09:08
На концерт певца SHAMAN в Ростове осталось из 1330 билетов осталось только 19
Сегодня, 08:11
Жители Ростовской области хранят в банках в среднем по 245 тысяч рублей
Сегодня, 08:09