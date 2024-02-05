Водитель-лихач не справился с управлением и погиб на трассе в Ростовской области

На трассе в Родионово-Несветайском районе 52-летний водитель Hyundai Elantra решил превысить скорость, однако не справился с управлением на мокрой и туманной трассе и слетел на обочину. Там машина опрокинулась. Авто сильно покорежило, от него осталась груда металлолома.