rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:47

Published Сегодня, 17:47

Modified Сегодня, 17:49

Updated Сегодня, 17:49

Водитель-лихач не справился с управлением и погиб на трассе в Ростовской области

Водитель-лихач не справился с управлением и погиб на трассе в Ростовской области

5 февраля 2024, 17:47
Фото: ГИБДД Ростовской области
Водитель-лихач не справился с управлением и погиб на трассе в Ростовской области
Ранним утром 5 февраля смертельное ДТП с иномаркой произошло на трассе в Ростовской области, подробностями поделились в ГИБДД.

На трассе в Родионово-Несветайском районе 52-летний водитель Hyundai Elantra решил превысить скорость, однако не справился с управлением на мокрой и туманной трассе и слетел на обочину. Там машина опрокинулась. Авто сильно покорежило, от него осталась груда металлолома.

К сожалению, травмы водителя оказались несовместимы с жизнью.

В Сети появились кадры смертельного ДТП с такси в Ростове
Узнать подробнее

Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливает полиция.

В ГИБДД предупреждали водителей, что в Ростовской области будет наблюдаться густой туман. Автомобилистов просили быть аккуратней с превышением скорости и сложными маневрами.

Ранее водитель погиб в тройной аварии в Ростове. Инцидент произошел на улице Борко минувшим вечером.

До этого две машины насмерть сбили пешехода в Ростове на набережной. Известно, что погибший получил смертельные травмы от двух дорогостоящих иномарок. Однако личность самого пешехода не установлена.

Читайте также:
Трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области«Молоко» на дорогах: водителей предупредили о возможных ДТП в Ростовской областиДля водителей на М-4 «Дон» сделали экстренное предупреждение
#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Полиция#Транспорт#Родионово-Несветайский район#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
«Снег идет, дорогу лепим»: автомобилистов рассмешил ямочный ремонт М-4 «Дон»
Сегодня, 09:12
Новые улицы в Ростовской области начнут называть в честь погибших на СВО дончан
Сегодня, 09:21
Ростовчане начали массово избавляться от своих гостиниц
Сегодня, 09:15
Пациентов онкодиспансера лечили за взятки в Ростовской области
Сегодня, 09:08
На концерт певца SHAMAN в Ростове осталось из 1330 билетов осталось только 19
Сегодня, 08:11
Жители Ростовской области хранят в банках в среднем по 245 тысяч рублей
Сегодня, 08:09