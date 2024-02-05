Водитель-лихач не справился с управлением и погиб на трассе в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
На трассе в Родионово-Несветайском районе 52-летний водитель Hyundai Elantra решил превысить скорость, однако не справился с управлением на мокрой и туманной трассе и слетел на обочину. Там машина опрокинулась. Авто сильно покорежило, от него осталась груда металлолома.
К сожалению, травмы водителя оказались несовместимы с жизнью.
Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливает полиция.
В ГИБДД предупреждали водителей, что в Ростовской области будет наблюдаться густой туман. Автомобилистов просили быть аккуратней с превышением скорости и сложными маневрами.
Ранее водитель погиб в тройной аварии в Ростове. Инцидент произошел на улице Борко минувшим вечером.
До этого две машины насмерть сбили пешехода в Ростове на набережной. Известно, что погибший получил смертельные травмы от двух дорогостоящих иномарок. Однако личность самого пешехода не установлена.