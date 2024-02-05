Водитель погиб в тройной аварии в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
Modified Сегодня, 05:57
Updated Сегодня, 05:57
В вечернее время водитель Hyundai Solaris протаранил «ВАЗ-2110», после чего иномарку отбросило на встречную полосу. Здесь она столкнулась со встречным BMW X1.
«До приезда скорой скончался водитель Hyundai. Получила травмы и была госпитализирована водитель другой иномарки», — сказано в сообщении.
В данный момент устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Ранее водитель перепутала педали и разнесла здание супермаркета в Ростове. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого две машины насмерть сбили пешехода в донской столице.