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Водитель погиб в тройной аварии в Ростове-на-Дону

Водитель погиб в тройной аварии в Ростове-на-Дону

5 февраля 2024, 05:55
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону водитель иномарки спровоцировал аварию на улице Борко и погиб, сообщили в региональном УГИБДД.

В вечернее время водитель Hyundai Solaris протаранил «ВАЗ-2110», после чего иномарку отбросило на встречную полосу. Здесь она столкнулась со встречным BMW X1.

«До приезда скорой скончался водитель Hyundai. Получила травмы и была госпитализирована водитель другой иномарки», — сказано в сообщении.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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Ранее водитель перепутала педали и разнесла здание супермаркета в Ростове. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого две машины насмерть сбили пешехода в донской столице.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#ДТП#Авария#Водитель#Hyundai Solaris#Происшествия
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