Врач рассказала о правильном мытье рук для защиты от ОРВИ

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Как пишет NEWS.ru, врач рассказала, что правильное мытье рук предполагает обязательное использование любого мыла: жидкого или кускового. При этом растирать мыльный состав необходимо не менее 20 секунд, а после этого промывать под проточной водой для уничтожения максимального количества микробов.
Собеседница отметила, что при мытье рук важно переплетать пальцы, растирать ладони, соединять их в замок, покрывать максимальную площадь поверхности кожи мылом.
По словам Ненастиной, мытье рук не является заменой обработки кожи рук специальными антисептическими средствами, а для медицинских работников существуют специальные схемы мытья рук. К примеру, гигиеническая обработка рук, которую очень полезно использовать и в обычной жизни.