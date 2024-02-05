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Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

Врач рассказала о правильном мытье рук для защиты от ОРВИ

5 февраля 2024, 08:03
Эпидемиолог Видновской КБ Минздрава МО Ольга Ненастина рассказала, что для уничтожения максимального количества микробов и защиты от ОРВИ при мытье рук необходимо придерживаться ряда рекомендаций. Одним из правил является обязательное использование мыла.

Как пишет NEWS.ru, врач рассказала, что правильное мытье рук предполагает обязательное использование любого мыла: жидкого или кускового. При этом растирать мыльный состав необходимо не менее 20 секунд, а после этого промывать под проточной водой для уничтожения максимального количества микробов.

Собеседница отметила, что при мытье рук важно переплетать пальцы, растирать ладони, соединять их в замок, покрывать максимальную площадь поверхности кожи мылом.

По словам Ненастиной, мытье рук не является заменой обработки кожи рук специальными антисептическими средствами, а для медицинских работников существуют специальные схемы мытья рук. К примеру, гигиеническая обработка рук, которую очень полезно использовать и в обычной жизни.

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