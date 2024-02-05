Врач рассказала о правильном мытье рук для защиты от ОРВИ

Как пишет NEWS.ru, врач рассказала, что правильное мытье рук предполагает обязательное использование любого мыла: жидкого или кускового. При этом растирать мыльный состав необходимо не менее 20 секунд, а после этого промывать под проточной водой для уничтожения максимального количества микробов.