Yandex N. V. продала «Яндекс» за 475 млрд рублей

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
С 31 июля 2024 года она изменит свое название и перестанет использовать бренды «Яндекс», пишет RT.
В соответствии с пресс-релизом, новым главным предприятием станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «ЯНДЕКС», акции которой будут размещены на Московской бирже. Генеральным директором останется Артем Савиновский.
Отмечается, что все бизнесы, сервисы и активы нидерландской группы будут сохранены в полном объеме, за исключением зарубежных стартапов, таких как Nebius, Toloka, Avride и TripleTen, а также дата-центра в Финляндии.