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Yandex N. V. продала «Яндекс» за 475 млрд рублей

Yandex N. V. продала «Яндекс» за 475 млрд рублей

5 февраля 2024, 06:49
Фото: 1MI
Компания Yandex N.V. заключила соглашение о продаже своего бизнеса консорциуму частных инвесторов за 475 млрд рублей. В результате этой сделки Yandex N.V. больше не будет главной компанией в группе.

С 31 июля 2024 года она изменит свое название и перестанет использовать бренды «Яндекс», пишет RT.

В соответствии с пресс-релизом, новым главным предприятием станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «ЯНДЕКС», акции которой будут размещены на Московской бирже. Генеральным директором останется Артем Савиновский.

Отмечается, что все бизнесы, сервисы и активы нидерландской группы будут сохранены в полном объеме, за исключением зарубежных стартапов, таких как Nebius, Toloka, Avride и TripleTen, а также дата-центра в Финляндии.

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