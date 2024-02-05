Западная хорда позволит застроить Ростов 2 млн квадратных метров жилья

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
Власти продолжают продвигать проект создания Ростовского транспортного кольца. Они уверяют, что это возводит вывести транзитный поток транспорта из Ростова, снизив в столице региона количество пробок.
Однако помимо этого чиновники рассчитывают развить инфраструктуру вдоль автодороги Западная хорда — составной части Ростовского транспортного кольца. Власти даже успели подсчитать, что смогут ввести в эксплуатацию два миллиона квадратных метров жилья. Строительство «Северного радиуса» даст возвести еще 1,1 миллиона квадратных метров жилой застройки.
Напомним, двухуровневую развязку и путепровод построят на Западной хорде в Ростове.