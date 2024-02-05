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Posted Сегодня, 18:02

Published Сегодня, 18:02

Modified Сегодня, 18:04

Updated Сегодня, 18:04

Власти рассчитывают, что строительство Западной хорды позволит начать массовую застройку

Западная хорда позволит застроить Ростов 2 млн квадратных метров жилья

5 февраля 2024, 18:02
Фото: 1MI
Власти рассчитывают, что строительство Западной хорды позволит начать массовую застройку
Власти рассчитывают, что строительство Западной хорды позволит начать массовую застройку, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Власти продолжают продвигать проект создания Ростовского транспортного кольца. Они уверяют, что это возводит вывести транзитный поток транспорта из Ростова, снизив в столице региона количество пробок.

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Однако помимо этого чиновники рассчитывают развить инфраструктуру вдоль автодороги Западная хорда — составной части Ростовского транспортного кольца. Власти даже успели подсчитать, что смогут ввести в эксплуатацию два миллиона квадратных метров жилья. Строительство «Северного радиуса» даст возвести еще 1,1 миллиона квадратных метров жилой застройки.

Напомним, двухуровневую развязку и путепровод построят на Западной хорде в Ростове.

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