Западная хорда позволит застроить Ростов 2 млн квадратных метров жилья

Однако помимо этого чиновники рассчитывают развить инфраструктуру вдоль автодороги Западная хорда — составной части Ростовского транспортного кольца. Власти даже успели подсчитать, что смогут ввести в эксплуатацию два миллиона квадратных метров жилья. Строительство «Северного радиуса» даст возвести еще 1,1 миллиона квадратных метров жилой застройки.