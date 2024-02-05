Запрет на использование телефонов на уроках: опыт частной школы

По словам Берсенева, родители поддерживают это ограничение. Он отметил, что возникают вопросы только у родителей, которые перешли в их школу из государственной. «У нас правила простые: если мы видим ребенка с телефоном, мы забираем его и отдаем только вечером. Если второй раз видим, то забираем до конца модуля, а если третий раз видим, то забираем до конца года. Бывают случаи, когда родители не соглашаются, говорят, что это частная собственность и они имеют право, но у нас жесткая политика в школе. Если вы не согласны с правилами, то, к сожалению, мы не можем идти на компромисс», — рассказал директор школы.