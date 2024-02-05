Запрет на использование телефонов на уроках: опыт частной школы

Posted Сегодня, 19:21
Published Сегодня, 19:21
Modified Сегодня, 19:27
Updated Сегодня, 19:27
Директор одной из частных школ Дмитрий Береснев рассказал о том, как ситуация с телефонами решилась в его учебном заведении, а также поделился мнением родителей учеников по этому вопросу.
В школе всегда был запрет на использование телефонов, и перед поступлением детей в школу руководство обсуждает эту тему с родителями. В начале работы школы мы устанавливали ящики в каждом классе, где дети складывали свои мобильные телефоны перед занятиями. Временем все привыкли, и уже не требовался жесткий контроль, ребята просто не используют телефоны в школе, поэтому у нас опыт в этой области очень положительный, — рассказал Береснев в интервью RuNews24.Ru.
Он отметил: если у детей интересная программа и хорошие отношения друг с другом, то им не нужны смартфоны в школе. «Очень приятно видеть живое общение между учениками во время перерывов, когда они не сидят, уткнувшись в телефон, занимаясь своими делами. Телефоны отнимают много времени у ребенка и лишают его многих радостей жизни, таких как общение, игры и взаимодействие с окружающими людьми. Он частично отключается от реального мира», — объяснил директор школы.
По словам Берсенева, родители поддерживают это ограничение. Он отметил, что возникают вопросы только у родителей, которые перешли в их школу из государственной. «У нас правила простые: если мы видим ребенка с телефоном, мы забираем его и отдаем только вечером. Если второй раз видим, то забираем до конца модуля, а если третий раз видим, то забираем до конца года. Бывают случаи, когда родители не соглашаются, говорят, что это частная собственность и они имеют право, но у нас жесткая политика в школе. Если вы не согласны с правилами, то, к сожалению, мы не можем идти на компромисс», — рассказал директор школы.
Он также подчеркнул, что запрет на использование телефонов в школе приносит только позитивные результаты. «Ребенок не отвлекается, он внимателен», — заключил Берсенев.